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陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛！　危險畫面曝光遭轟

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸犯罪懸疑劇《漂白》由郭京飛、王千源、趙今麥主演，該劇在2024年2月開拍，今年1月上架開播。怎料，22日竟流出該劇在拍攝時，差點讓替身演員「爆頭」的驚險畫面，也引網友質疑劇組不重視替身演員的人身安全。

▲▼陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛。（圖／翻攝自微博／電視劇漂白）

▲《漂白》被流出拍攝時發生意外的場面。（圖／翻攝自微博／電視劇漂白）

在網友瘋傳的影片中，一名女替身演員趴在路中間，演出逃離反派魔爪的場面。當時，戲劇呈現的畫面是郭京飛開著警方的吉普車過來救人，然而，在路人拍攝的影片中，道具車竟快速駛過，差一點就要輾過替身演員的頭。

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雖然只是輪胎擦過替身演員的頭，但撞擊力度似乎不小，只見替身演員蜷曲著身體，一邊爆哭、一邊尖叫說「好痛」，嚇得劇組工作人員一陣慌亂。

▲▼陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛。（圖／翻攝自微博）

▲▼《漂白》替身演員在拍戲過程中受傷的影片被曝光。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛。（圖／翻攝自微博）

畫面流出後，許多網友都憤怒表示「替身的命不是命嗎」、「這已經是蹭上了，跟完完全全輾壓過去就差一點了」、「這時候怎麼不用假人來？而且這駕駛員技術不行，拍這段完全沒有用替身的必要」。

對此，自稱是影片中替身演員的網友發文表示，因為拍攝角度的關係，導致影片看起來和實際情況不太一樣，「受到擦傷的是胳膊，不是頭部。」她也附上當時就醫的證明，透露劇組在第一時間就將她送醫治療，「檢查結果也是擦傷，目前也已經恢復正常生活。感謝大家關心。」

▲▼陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛。（圖／翻攝自微博）

▲▼《漂白》替身演員發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛。（圖／翻攝自微博）

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