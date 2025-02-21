張雅琴訪美國國家安全副顧問　博明認為川普一定會有動作

記者葉文正／台北報導

年代當家主播張雅琴主持年代新聞台《雅琴看世界》，近日專訪美國前國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger），節目中以全英文進行專訪，張雅琴說，博明提及曾多次以國安副顧問身分和中國國家主席習近平見過面，以他了解，習近平並不瘋狂，「如果他知道攻打台灣有代價的話，絕對不會輕易攻打。」

▲張雅琴(右)訪博明。（圖／年代新聞提供）

張雅琴說，博明曾是《華爾街日報》駐北京記者，到派駐伊拉克阿富汗的海軍陸戰隊，再成為美國總統川普的頭號中國幕僚，「博明被認為是華府的中國通，台灣通」，節目中，博明表示台灣全防衛的重要，並分析遇到中國對台灣攻擊，怎麼把台灣海峽變成一個滾燙的護城河。

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▲張雅琴認為博明中文好。（圖／年代新聞提供）

另外，對於台灣在野黨刪除國防預算，博明也提出看法，當張雅琴問到如果中國武力攻打台灣，川普會不會派兵協防台灣？張雅琴很訝異博明回答非常直接，他說：「川普一定會有動作。」

有趣的是，節目中張雅琴也讓博明開口說中文，「博明用中文說他喜歡台灣食物，最喜歡的是刈包。」張雅琴說，博明的國語非常好，「我有聽過他在2020五四運動101年紀念時，在白宮做全中文演說。」

既然博明中文流利，張雅琴在《雅琴看世界》為何要用全英文專訪？博明說，因為國防安全的部分，他覺得用母語描述比較精準。