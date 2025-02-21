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最美港姐李珊珊神隱20年主因曝光！1年288場商演　遭欺負委屈痛哭

記者劉宜庭／綜合報導

曾獲香港小姐冠軍的李珊珊，過去因罹患恐慌症，近20年來幾乎隱退演藝圈，如今她勇敢踏出第一步，成立YouTube頻道《三坐山》，正式回歸公眾視野，並接受多家港媒專訪，其中，回顧當年演藝生涯的壓力與職場欺負，她坦言曾經不堪重負，數次求助急救電話，甚至被誤傳患有腦瘤，直到確診恐慌症，才終於找到病因，希望透過自己的經歷，鼓勵更多有相同困擾的人。

▲▼李珊珊。（圖／翻攝自TVB官網、李珊珊臉書）

▲李珊珊曾獲選香港小姐冠軍。（圖／翻攝自TVB官網、李珊珊臉書）

綜合多家港媒報導，李珊珊在18歲奪得港姐冠軍後，受到無綫（TVB）力捧，短短4年間拍攝多部劇集、綜藝與電影，一年內參與多達288場商演，根本沒有休息時間。她形容自己當時就像「活死人」，身心疲憊不堪，最終選擇向公司高層坦承「真的撐不下去」，並在合約未滿時悄然淡出演藝圈。

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回憶過去拍戲時，曾受到貴人幫助，卻也曾被資深前輩直言：「她又不是我女兒，我幹嘛要照顧她？」讓她當場領悟演藝圈的弱肉強食法則。面對長期高壓的演藝生涯，李珊珊最終忍無可忍，選擇玩失蹤，不接公司電話，導致當時TVB第三號高層親自召見。

「對方問我是不是被人欺負？我雖然擺頭否認，但其實是真的。然後他問我為什麼不表達自己，我看著他，傻傻地掉眼淚，他看得出來我的精神已經撐不下去了。」雖然李珊珊並未透露細節，但坦言在一個弱肉強食的環境，自己機會多，自然成為別人眼中的對手，這讓她明白，如果不想被欺負，就必須努力增值自己，讓自己變強。

▲▼李珊珊（圖／CFP）

▲李珊珊淡出演藝圈20年。（圖／CFP）

離開演藝圈後，李珊珊的身心狀況急轉直下，經常出現休克、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至發展成嚴重的恐慌症。她透露，曾經連走出家門都感到害怕，即便現在情況改善許多，但仍需與病症共存：「學習與這種感覺共處，因為不可能一下子完全擺脫。」在她最艱難的時期，好友鄭秀文察覺她身體狀況不佳，主動關心並與她保持聯繫，讓她十分感激。

如今事隔近20年時間，李珊珊療養後決定回歸，去年10月與夥伴共同創立YouTube頻道《三坐山》，並克服心理障礙，正式亮相幕前。她坦言，剛開始時仍有些忐忑，但做出決定後便全力向前，不再猶豫。對於外界關注她的身材變化，她大方回應，有98%的人支持，剩下2%的人則會評斷她變胖了，看見有網友形容她神似盧覓雪，她笑稱對方可是能靠寫作賺錢的利害才女，因此這樣的說法對她而言根本是稱讚，用正面樂觀的態度面對酸民評論。

▲▼李珊珊。（圖／翻攝自李珊珊臉書）▲▼李珊珊。（圖／翻攝自李珊珊臉書）

▲李珊珊以正面態度面對酸民評論。（圖／翻攝自李珊珊臉書）

如今48歲的李珊珊，經歷人生的大起大落，她希望透過這次復出，感謝一路以來幫助過她的朋友與同業，並珍惜每一天，「好好過這一生，這樣就已經很足夠了！」

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