▲從小受敏感體質影響，Teddy在接觸宮廟前經常遇到靈異事件。（圖／焦正德攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

模特兒出身的台灣、新加坡混血男星唐崧瑞（Teddy），2014年回台發展，近年轉戰戲劇圈，經常到處奔走，而擁有「敏感體質」的他，一不小心就會碰到髒東西。小時候媽媽聽到他「分享」，總會對他說：「囡仔人有耳無喙。」直到長大返台工作後，他開始接觸宮廟，才漸漸找到解套的方式。

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▲伏虎宮宮主贈與Teddy的虎爺香包，上頭有紅色印記代表特別開光過。（圖／焦正德攝）



Teddy透露自己八字很硬，卻在5、6歲開始感應到異狀，當時媽媽會對他說「囡仔人有耳無喙」，一直到他越來越大，媽媽才發現他真的有「第三眼」。原來是有一次Teddy返家路上，經過新加坡一個圓環道路，當時他看到一個阿伯站在路中央，提醒朋友小心行駛，但朋友什麼都沒看見，事後Teddy跟媽媽提及這件事，媽媽說「前幾天有一個阿伯在那被撞死！」代表他看到的可能正是意外生故的長輩。

因為媽媽是台灣人，Teddy大學後回台進軍演藝圈，他在朋友的推薦下接觸石碇伏虎宮，和宮主結緣後，對方得知他的困擾，特地向虎爺公請示，贈予他5隻開光過的虎爺香包，替他擋煞避邪。

▲Teddy當年戴「綠幽靈」手鍊十分好運，轉贈給媽媽後，再拿回來戴就不如以往好。（圖／焦正德攝）



有次Teddy到泰國工作，下工後去按摩，被安排到一間邊房，他原本不以為意，沒想到半夜睡到一半，忽然無法呼吸，餘光還看到有一位全身紅的女生站在窗邊，下一秒整個房間被黑暗壟罩，回想起這個往事，他仍心有餘悸地說：「那時候很害怕，我一直唸阿彌陀佛，突然有一股力量可以掙脫，我就抓住床邊的虎爺香包，祂就消失了。」

身邊的靈異事件不斷，Teddy除了拜神祈求平安，還請師傅到家裡設結界，神奇地沒有再發生怪事，他也不諱言是個偏迷信的人，「有些是科學不能去解釋的，我個人對這些會去了解跟尊重」。這幾年，Teddy還南下到紫南宮求金雞母，「我聽朋友說每隻金雞個性不一樣，我把金雞擺在家裡財位，放生米跟水供奉，一星期換一次」。

▲為了招財，Teddy特地南下請金雞母，第二次才擲杯成功。（圖／Teddy提供）



Teddy家裡財位還擺著媽媽贈送的聚寶盆，跟媽媽感情十分要好的他，之前也在朋友推薦下接觸水晶，希望藉由水晶改變磁場。他分享多年前結緣的一條「綠幽靈」，裡頭礦物是聚寶盆型態，當年入手用友情價1萬2千元，Teddy戴上它運勢大增，打麻將幾乎都贏錢。

▲Teddy家裡的財位擺著媽媽送他的聚寶盆，以及新購入的紫水晶晶鎮。（圖／焦正德攝）



當時唐媽媽身體狀況不佳，Teddy便把綠幽靈手鍊轉贈給媽媽，過一陣子他發現唐媽媽戴不習慣，又拿回來自己用，「但我覺得水晶是很敏感的東西，戴很好的時候不能交給別人，好像是把運氣跟福氣分出去」。之後他試圖把水晶淨化都回不到之前的「好運」。好在Teddy仍有許多收藏，像是超七、極光23、隕石手鍊，他會依照當天心情選擇不同手鍊搭配，近期他也入手一顆烏拉圭紫水晶晶鎮，替自己的水晶們充電。

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