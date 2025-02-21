ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

睡一半驚見「紅衣女站窗邊」！Teddy突無法呼吸 緊抓一物才保命

星收藏／Teddy爆從小體質敏感　泰國遇紅衣女靠它保命

▲從小受敏感體質影響，Teddy在接觸宮廟前經常遇到靈異事件。（圖／焦正德攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

模特兒出身的台灣、新加坡混血男星唐崧瑞（Teddy），2014年回台發展，近年轉戰戲劇圈，經常到處奔走，而擁有「敏感體質」的他，一不小心就會碰到髒東西。小時候媽媽聽到他「分享」，總會對他說：「囡仔人有耳無喙。」直到長大返台工作後，他開始接觸宮廟，才漸漸找到解套的方式。

星收藏／Teddy爆從小體質敏感　泰國遇紅衣女靠它保命

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲伏虎宮宮主贈與Teddy的虎爺香包，上頭有紅色印記代表特別開光過。（圖／焦正德攝）

Teddy透露自己八字很硬，卻在5、6歲開始感應到異狀，當時媽媽會對他說「囡仔人有耳無喙」，一直到他越來越大，媽媽才發現他真的有「第三眼」。原來是有一次Teddy返家路上，經過新加坡一個圓環道路，當時他看到一個阿伯站在路中央，提醒朋友小心行駛，但朋友什麼都沒看見，事後Teddy跟媽媽提及這件事，媽媽說「前幾天有一個阿伯在那被撞死！」代表他看到的可能正是意外生故的長輩。

因為媽媽是台灣人，Teddy大學後回台進軍演藝圈，他在朋友的推薦下接觸石碇伏虎宮，和宮主結緣後，對方得知他的困擾，特地向虎爺公請示，贈予他5隻開光過的虎爺香包，替他擋煞避邪。

星收藏／Teddy爆從小體質敏感　泰國遇紅衣女靠它保命

▲Teddy當年戴「綠幽靈」手鍊十分好運，轉贈給媽媽後，再拿回來戴就不如以往好。（圖／焦正德攝）

有次Teddy到泰國工作，下工後去按摩，被安排到一間邊房，他原本不以為意，沒想到半夜睡到一半，忽然無法呼吸，餘光還看到有一位全身紅的女生站在窗邊，下一秒整個房間被黑暗壟罩，回想起這個往事，他仍心有餘悸地說：「那時候很害怕，我一直唸阿彌陀佛，突然有一股力量可以掙脫，我就抓住床邊的虎爺香包，祂就消失了。」

身邊的靈異事件不斷，Teddy除了拜神祈求平安，還請師傅到家裡設結界，神奇地沒有再發生怪事，他也不諱言是個偏迷信的人，「有些是科學不能去解釋的，我個人對這些會去了解跟尊重」。這幾年，Teddy還南下到紫南宮求金雞母，「我聽朋友說每隻金雞個性不一樣，我把金雞擺在家裡財位，放生米跟水供奉，一星期換一次」。

星收藏／Teddy爆從小體質敏感　泰國遇紅衣女靠它保命

▲為了招財，Teddy特地南下請金雞母，第二次才擲杯成功。（圖／Teddy提供）

Teddy家裡財位還擺著媽媽贈送的聚寶盆，跟媽媽感情十分要好的他，之前也在朋友推薦下接觸水晶，希望藉由水晶改變磁場。他分享多年前結緣的一條「綠幽靈」，裡頭礦物是聚寶盆型態，當年入手用友情價1萬2千元，Teddy戴上它運勢大增，打麻將幾乎都贏錢。

星收藏／Teddy爆從小體質敏感　泰國遇紅衣女靠它保命

▲Teddy家裡的財位擺著媽媽送他的聚寶盆，以及新購入的紫水晶晶鎮。（圖／焦正德攝）

當時唐媽媽身體狀況不佳，Teddy便把綠幽靈手鍊轉贈給媽媽，過一陣子他發現唐媽媽戴不習慣，又拿回來自己用，「但我覺得水晶是很敏感的東西，戴很好的時候不能交給別人，好像是把運氣跟福氣分出去」。之後他試圖把水晶淨化都回不到之前的「好運」。好在Teddy仍有許多收藏，像是超七、極光23、隕石手鍊，他會依照當天心情選擇不同手鍊搭配，近期他也入手一顆烏拉圭紫水晶晶鎮，替自己的水晶們充電。

延伸閱讀
影爆點／媽寶男劉以豪X叛逆人妻柯佳嬿，台劇《童話故事下集》上演婚姻真實恐怖片
量化教育1／地方政府省錢編制公幼「半班」　老師1打12整天不敢休息
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

金鍾國模仿Rosé　戴金髮唱〈APT.〉

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

酷炫也被爆！反骨前成員控「神秘小房間」完事就滅證 本尊反擊了

酷炫也被爆！反骨前成員控「神秘小房間」完事就滅證 本尊反擊了

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 唐綺陽「2025變動成日常」　喊話別抗拒：我們該離開舒適圈
  2. 最美港姐神隱20年「主因曝光」！1年288場商演　遭欺負委屈痛哭
  3. 張雅琴訪美國國家安全副顧問　博明認為川普一定會有動作
  4. 郭品超突告白「已單身多年」！　4年前才認愛小19歲女星
  5. 小煜高空彈跳吃橘子　淡定小杰暴走喊不錄了
  6. 007龐德電影幕後大換血　63年來頭一回
  7. 金敏喜不倫9年「超大孕肚」現身！　陪洪尚秀出國卻缺席記者會
  8. 小優昔出賣丫頭、害徐凱希分手！　「大嘴巴黑歷史」片段被挖
  9. 汪小菲來台「S媽上戰場恐無望」！　律師曝1機會：要拿到授權
  10. 胡瓜挑戰鑽石級Youtuber　被偷罵還氣喘吁吁

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366