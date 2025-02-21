艾怡良突曝「頭戴白紗」絕美照　激動宣布：媽！我終於嫁掉了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良推出全新創作專輯《我的問題該問誰》，新歌〈給她的話〉請到蔡康永助陣寫詞，當時艾怡良先寫好部分歌詞，正苦惱要找誰對話時，看到蔡康永正在發行新書，便邀請他合作。蔡康永欣然答應，兩人從女性角度出發，創作出這首對話的歌詞，成為專輯中的亮點，這首歌被安排在專輯的最後，希望能作為思考的尾韻，讓聽眾放下疑問，往前走。

▲▼艾怡良〈給她的話〉MV中戴上頭紗，還被小女孩萌到想生了。（圖／環球提供）

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MV導演特別在同一個場域，透過四位女性，分別代表童年純真、青春勇敢、中年留戀、老年回望，展現生命不同階段的交錯與凝視。艾怡良表示：「每個人在各個階段都有自己最珍惜、珍貴的回憶，不論是愛情、年少輕狂，甚至是對未來的幻想，都是每一個階段最深的刻痕。」

她自己也本色演出，拍攝團隊精心打造鏡射水池場景，艾怡良象徵性地披上婚紗，戴上頭紗的那一刻，她忍不住對著鏡頭說：「媽！我終於嫁掉了。」幾幕與伴侶間的互動，讓男主角直誇她浪漫，女性魅力爆棚。艾怡良表示感謝之餘，也笑說：「你不認識真正的我。」其中由一位可愛小女孩飾演童年的純真，艾怡良時不時關心，擔心她會冷，小女孩童言童語的可愛模樣，讓艾怡良受不了大喊：「騙人生小孩啊！」她更坦言年紀快逼近40歲，對於孩子這件事情真的要開始想一想。

▲艾怡良新歌〈給她的話〉歌詞與蔡康永合作。（圖／環球提供）

艾怡良表示，這首歌是專輯裡很早完成的創作，設定為對於生命與生活的對話，尋找這個可以對話的人花了不少時間，最終邀請到蔡康永合作。她表示：「我很尊敬的康永哥，在這次的合作中，我們坦誠相見，對感情、對生活進行深度對話。他年紀比我長，可以用他的角度告訴我人生，我也可以向他提出我這個年紀的疑惑。」