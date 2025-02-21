ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

艾怡良突曝「頭戴白紗」絕美照　激動宣布：媽！我終於嫁掉了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良推出全新創作專輯《我的問題該問誰》，新歌〈給她的話〉請到蔡康永助陣寫詞，當時艾怡良先寫好部分歌詞，正苦惱要找誰對話時，看到蔡康永正在發行新書，便邀請他合作。蔡康永欣然答應，兩人從女性角度出發，創作出這首對話的歌詞，成為專輯中的亮點，這首歌被安排在專輯的最後，希望能作為思考的尾韻，讓聽眾放下疑問，往前走。

▲▼艾怡良〈給她的話〉。（圖／環球提供）

▲▼艾怡良〈給她的話〉MV中戴上頭紗，還被小女孩萌到想生了。（圖／環球提供）

▲▼艾怡良〈給她的話〉。（圖／環球提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV導演特別在同一個場域，透過四位女性，分別代表童年純真、青春勇敢、中年留戀、老年回望，展現生命不同階段的交錯與凝視。艾怡良表示：「每個人在各個階段都有自己最珍惜、珍貴的回憶，不論是愛情、年少輕狂，甚至是對未來的幻想，都是每一個階段最深的刻痕。」

她自己也本色演出，拍攝團隊精心打造鏡射水池場景，艾怡良象徵性地披上婚紗，戴上頭紗的那一刻，她忍不住對著鏡頭說：「媽！我終於嫁掉了。」幾幕與伴侶間的互動，讓男主角直誇她浪漫，女性魅力爆棚。艾怡良表示感謝之餘，也笑說：「你不認識真正的我。」其中由一位可愛小女孩飾演童年的純真，艾怡良時不時關心，擔心她會冷，小女孩童言童語的可愛模樣，讓艾怡良受不了大喊：「騙人生小孩啊！」她更坦言年紀快逼近40歲，對於孩子這件事情真的要開始想一想。

▲▼艾怡良〈給她的話〉。（圖／環球提供）

▲艾怡良新歌〈給她的話〉歌詞與蔡康永合作。（圖／環球提供）

艾怡良表示，這首歌是專輯裡很早完成的創作，設定為對於生命與生活的對話，尋找這個可以對話的人花了不少時間，最終邀請到蔡康永合作。她表示：「我很尊敬的康永哥，在這次的合作中，我們坦誠相見，對感情、對生活進行深度對話。他年紀比我長，可以用他的角度告訴我人生，我也可以向他提出我這個年紀的疑惑。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

全錄下！尪陪產緊張到昏倒　醫生嗆：你不行就別陪XD

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

酷炫也被爆！反骨前成員控「神秘小房間」完事就滅證 本尊反擊了

酷炫也被爆！反骨前成員控「神秘小房間」完事就滅證 本尊反擊了

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

艾怡良

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男歌手竟是牛肉麵店小開！　月收40萬「無預警宣布收攤」原因曝光
  2. 李多慧坦言曾想「放棄啦啦隊」！　曝來台心境：人生最正確選擇
  3. MeToo、網紅賣淫全中了！　《死了一個娛樂女記者》網封「預言神劇」
  4. 張若凡自揭瘡疤哭了！　掀不愉快失戀回憶
  5. 韓啦啦隊女神見台應援「我們那樣會被罵」！　影片公開韓網反應曝
  6. 《爸爸去哪兒》董力結婚5年「只見岳父母3次」　內幕網看傻：楊子2.0
  7. 艾怡良突曝「頭戴白紗」絕美照　激動宣布：媽！我終於嫁掉了
  8. 曾智希、陳志強婚禮倒數6天！　甜曬23秒預告片放閃
  9. 邊荷律錄影「同台2啦啦隊女神」！知道林襄：厲害　琳妲資歷嚇到她
  10. 廖峻澎澎「無預警拆夥」曾二度中風網憂健康出問題　兒子曝近況全說

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366