DK聽周董歌落淚認「巨嬰暴走變聖嬰」！　對老婆道歉：帶給她很多麻煩

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber「異色檔案」DK近期槓上網紅孫生，多次砲轟對方性騷擾遭判刑後的言論與態度，掀起熱烈討論，然而孫生後續情緒低落，向他坦言「害怕撐不下去」，讓他一度自責脫口「他離世，我害的，我會離世」，也宣佈暫退Threads。DK今（21日）發文談起近期風波，坦言自己「巨嬰暴走變聖嬰」，也向老婆道歉。

▲DK（右）發文親吐心聲。（圖／翻攝自Facebook／異色檔案 DKDi掃）

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▲DK曾自責脫口萬一孫生（右）離世，「我害的，我會離世」。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life、IG／soon6669）

DK稍早透過影片寫下長文，自曝看網友提到周杰倫的《超人不會飛》，因而點開歌詞來聽，並引用歌曲的部份片段，坦言對那些歌詞產生了共鳴：「周董不是超人，但社會卻對他抱持著超人的期待，我知道自己是個巨嬰，暴走變成聖嬰，但我也就是個普通的白癡。」影片中的背景則是他躺在床上，悲傷拭淚的畫面。

DK在文中表示，希望網友不要再說他是「超人」，「沒有人想做這麼中二的人設」，也坦言有很多人不爽他在這次的事件中「裝正義」，直言「得罪了業界，道了歉也不領情，這些都無所謂了」。對於這段期間的種種風波，他也向他的老婆道歉：「最重要的老婆總是在身邊支持我，其實我帶給他很多麻煩，真的很對不起她。」真誠的發言引來許多網友為他加油打氣。

▲DK聽了《超人不會飛》有感而發。（圖／翻攝自IG／mystery_case_life）

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▼DK IG貼文。（翻攝自IG／mystery_case_life，如遭刪除請見諒）

