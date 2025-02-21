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本週追劇聲量榜出爐！　朱智勳、李浚赫2男神擊敗《吉伊卡哇》

記者蔡琛儀／台北報導

LINE TODAY追劇聲量榜最新排名出爐，韓劇《外傷重症中心》及《我的完美秘書》佔據前兩名。朱智勳從去年底《照明商店》到新作《外傷重症中心》表現皆名列前茅，兩部作品都獲得台灣網友、觀眾極高度的好評；日前剛來台宣傳的《我的完美秘書》李浚赫的明星魅力也不遑多讓，而兩人都曾在2017年的賣座電影《與神同行》曾合作，如今再度以新作一起創作話題。

▲▼《外傷重症中心》。（圖／Netflix提供）

▲▼朱智勳主演的《外傷重症中心》及李浚赫主演的《我的完美秘書》分居一二名。（圖／Netflix提供、Hami Video提供）

▲▼《我的完美秘書》。（圖／Hami Video提供）

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朱智勳去年主演的《照明商店》在台灣就獲得熱烈的迴響，劇中他飾演陰陽交界守護者，即使去年底播出時，即對戰《魷魚遊戲2》等作，仍持續穩居LINE TODAY追劇聲量榜的前三名。而在新作《外傷重症中心》中，朱智勳飾演的是「天才神醫」，1月底《外傷重症中心》更是一上線在LINE追劇榜就拿下冠軍。

由李浚赫主演的《我的完美秘書》在台灣的討論度也居高不下，自1月中上線，他化身「爹系男友」大展魅力，已成為新一代男神，連續五個禮拜蟬聯LINE追劇榜亞軍，結局在南韓收視飆至12%，寫下該劇新高紀錄。

▲▼《國色芳華》。（圖／MyVideo、LINE TV提供）

▲▼陸劇《國色芳華》及人氣動畫《吉伊卡哇》佔據三、四名。（圖／MyVideo、LINE TV提供、Hami Video提供）

▲▼《吉伊卡哇》。（圖／Hami Video提供）

LINE TODAY 追劇聲量榜本周TOP 10最新排名依序為《外傷重症中心》、《我的完美秘書》、《國色芳華》、《吉伊卡哇》、《九重紫》、《地縛少年花子君2》、《白月梵星》、《玉氏夫人傳》、《童話故事下集》、《流氓讀書會》。

李現和楊紫聯手的陸劇《國色芳華》因多集數而有長紅效益，播出逾1個月仍排名第3，兩人不只螢幕魅力強，也有高吸金力，戲外不斷湧現掛飾、提袋、飲料杯、髮簪、貼紙等各式周邊商品；人氣日本動畫《吉伊卡哇 》則是呼應「2025高雄冬日遊樂園」為期23天的活動所創下逾600萬參觀人潮的威力，仍排名第4；柯佳嬿和劉以豪的台劇《童話故事下集》初入榜暫居第9名。

▲▼LINE TODAY追劇聲量本週TOP 10。（圖／記者蔡琛儀製表）

▲LINE TODAY追劇聲量本週TOP 10。（圖／記者蔡琛儀製表）

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