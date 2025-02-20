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「窮小子娶富家女」陸明星夫妻李嘉銘、劉泳希官宣離婚！婚前沒車沒房4年告終

記者陳芊秀／綜合報導

大陸又有明星夫妻官宣離婚！演出《去有風的地方》 、《大奉打更人》的34歲男星李嘉銘，20日宣布與小3歲明星妻子劉泳希離婚。兩人2020年4月1日宣布登記結婚，曾合體參加陸綜《婚前21天》，女方家世富有，結婚時他無房無車，因此曾被外界冠上窮小子娶富家女標籤。

▲▼李嘉銘、劉泳希官宣離婚。（圖／翻攝自微博）

▲大陸明星夫妻檔李嘉銘（左）、劉泳希官宣離婚。（圖／翻攝自微博）

李嘉銘近年演出不少夯劇，但都不是主角，與劉泳希因合作網路劇《結愛‧千歲大人的初戀》結緣，兩人2020年3月5日公開認愛，同年結婚。兩人曾合體陸綜《婚前21天》，節目紀錄他們準備結婚的過程，包括雙方家長也有在鏡頭前露臉，而當時女方被形容是身價百萬的富家女，他則是婚前沒車、沒房。

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▲▼李嘉銘、劉泳希官宣離婚。（圖／翻攝自微博）

▲李嘉銘在多部夯劇都有演出，劉泳希是富家女出身。（圖／翻攝自微博）

而劉泳希父母當初在節目中的態度，被觀眾解讀反對這段婚姻，她出嫁時，父母準備終身保險當嫁妝。而李嘉銘的父母則是自認沒有財力為孩子準備房子，雙方與家人還因為租房，或是買房，怎麼經營家庭，在鏡頭前直接討論，當時她開口回答，可以在市中心租房子，兼具品質以獲得幸福感。

▲▼李嘉銘、劉泳希官宣離婚。（圖／翻攝自微博）

▲李嘉銘結婚前沒有房產、車子，在陸綜《婚前21天》與劉泳希雙方家長討論婚後規劃。（圖／翻攝自微博）

官宣結婚4年多，李嘉銘、劉泳希在結婚滿5年前夕宣布離婚，各自發文「與過去告別，願未來各自繁花相送」、「感謝曾經同行，願你在新的旅程裡遇見更美的風景」，為這段婚姻畫下句點。

▲▼李嘉銘、劉泳希官宣離婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼李嘉銘、劉泳希官宣離婚。（圖／翻攝自微博）

▲李嘉銘、劉泳希發文宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

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