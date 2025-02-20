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劉詩詩「5%股權」給吳奇隆！夫妻爆婚變財產分割…股東換人登熱搜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星劉詩詩主演新劇《掌心》正播出中，然而外界對她的婚姻現況仍持續高度關注。陸媒發現她已經將某公司股權轉讓給丈夫吳奇隆，此舉再度引發討論。

▲吳奇隆、劉詩詩婚紗照。（圖／資料照／稻草熊提供）

▲吳奇隆、劉詩詩近年婚變頻傳，更糟謠傳財產分割。（圖／資料照／稻草熊提供）

據陸媒《九派新聞》報導，從企查查平台的資訊顯示，一個名叫「江蘇西子投資有限公司」於近日發生工商變更，劉詩詩（本名劉詩施）原本是該公司持股5%的股東，現在已經將股份轉讓給吳奇隆，公司股權結構出現調整。而江蘇西子投資有限公司成立於2014年3月，註冊資本達4200萬人民幣（約1.8億台幣），主要經營投資與投資管理業務。此次變更後，她不再持有該公司股份，而吳奇隆則新增一家大陸公司的股權。

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▲▼劉詩詩、吳奇隆爆離婚財產分割，雙方近日出現股權轉讓引發揣測。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩將投資公司5%股權轉給吳奇隆。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉詩詩、吳奇隆爆離婚財產分割，雙方近日出現股權轉讓引發揣測。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆名下兩公司已經申請註銷。（圖／翻攝自微博）

陸網關注吳奇隆的股權動向，過去據企查查平台顯示，他名下的九江隆之心影視文化工作室（有限合夥）、江蘇稻草熊文化傳媒有限公司都已經註銷，連擔任董事職位的「鎮江愛電智慧能源有限公司」，也在去年退出，當時名下已經沒有一家大陸公司與自己有關。不過在劉詩詩轉讓股權後，他現在是江蘇投資公司的股東。

而吳奇隆與劉詩詩因《步步驚心》擦出愛火結婚，婚後女方離開唐人經紀公司，一度被外界認為夫妻公私緊密合作。不過夫妻倆近年婚變頻傳，陸網一度謠傳分割財產，雖然兩人曾多次被目擊同框，台灣家人也為了破除婚變發聲，但是過年期間吳奇隆回台灣，妻子在黑龍江拍戲，兩人發文拜年，被解讀分開過年，這次股份轉移，也遭揣測「快公開了」。

▲▼劉詩詩、吳奇隆爆離婚財產分割，雙方近日出現股權轉讓引發揣測。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩、吳奇隆爆離婚財產分割，雙方近日出現股權轉讓引發揣測。（圖／翻攝自微博）

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