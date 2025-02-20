王瀅「一天只吃800卡」！驚人菜單曝...成功甩掉多餘脂肪

▲王瀅為了維持身材，每天只吃800卡。（鏡藝宏海提供）

圖文／鏡週刊

復出演藝圈近半年轉戰自媒體，曝光量大增，不僅拍了冷笑話、品酒、造型、逛市場等主題影片，驚人成果更受服飾廠商COZY PUNCH邀請，成為品牌大使，尤其在冷冽的冬天，除了穿衣服計較「熱量」，身為美食主義者的她，也大嘆：「當女明星沒有一天吃飽的。」為了上鏡維持身材，讓自己一天吃800卡，驚人成果甩掉脂肪，更大方分享熱量祕訣。

王瀅表示為了有效控制脂肪，曾因為吃太多而苦惱，為此她控制自己一天只吃800卡菜單，更強調：「大家不要因為太多的社群，或別人的言語，而有身材焦慮，吃的健不健康、自己身體的感受，只有自己知道，我自己有上過營養學課，所以才敢控制自己的熱量，當然少吃多動就是不二法則。」

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王瀅 800卡菜單如下 早餐（250-300 大卡） 水煮蛋 1 顆 及水煮牛肉二片（手掌大小）牛蕃茄半顆及酪梨半顆， 堅果七顆蛤蠣湯 黑咖啡一杯 午餐（250-300 大卡）清蒸蝦子＋豆腐 燙青菜 蒸地瓜 綜合果汁 晚餐（250-300 大卡）蘑菇＋秋葵拌炒 橄欖油煎鮭魚 涼拌黃瓜及黑木耳海帶湯 補充 Omega-3 脂肪酸、維生素，並提供適量蛋白質 補充水分：一天喝 1500-2000ml 水

避免高糖加工食品

喝無糖茶、黑咖啡增加飽足感

確保足夠蛋白質，避免肌肉流失這樣的搭配可以讓你在 800 大卡內，還是吃得營養均衡且有飽足感

Chill day 及節慶日則放鬆吃

自認自己是美食主義者的她，「不時帶著家人一起去尋找美食，探店的店家也是我親自吃過才真心推薦，好吃 cp 值高才介紹，對於店家的支持，我也很感謝，我還是喜歡去消費，當然大家有好吃的店也可私信給我喔！」

▲王瀅復出半年，演藝成果驚人。（鏡藝宏海提供）



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