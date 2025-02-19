王瞳辣穿高衩泳裝「胸前挖大洞」解放好身材！　火辣曲線全看光

記者顧齊祐／綜合報導

女星王瞳近日與好友張芸京飛往馬來西亞古晉，向艾成的爸媽拜年。她也在社群平台上，分享了許多當地美食，還曬出了一系列穿著泳衣在泳池玩水的美照，吸引了大批網友朝聖，留言直呼「穿泳裝好性感」。

▲王瞳近日飛往馬來西亞古晉。（圖／翻攝自Instagram／hitomiwu）



王瞳在Instagram曬出了一組泳裝照，畫面中，她站在泳池當中，頂著一頭深色的俏麗短髮，身穿淺綠色的連身高衩泳裝，秀出鎖骨與手臂線條，以及嫩白的長腿。尤其引人注目的是，她的泳衣胸前還開了一個大洞，若隱若現地露出美胸，解放好身材，畫面相當性感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王瞳泳衣胸前開洞設計，若隱若現展示好身材。（圖／翻攝自Instagram／hitomiwu）



王瞳也在貼文中寫道「飄洋過海，來到古晉，謝謝二姐提供我們住宿，還提醒我要帶泳裝～ 溫暖的陽光，治癒了心，黑暗不用趕，光進來，黑暗自然就退去」。

▲王瞳秀出嫩白的長腿。（圖／翻攝自Instagram／hitomiwu）



一系列美照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言「有夠白，豪好歐」、「身材好好，已羨慕」、「真犯規的美到爆」、「瞳瞳姐姐穿泳裝好性感喔」、「超級無敵美，太美惹」、「身材好辣喔」。

▲王瞳曬出了一系列泳裝美照。（圖／翻攝自Instagram／hitomiwu）