涂善存「準時畢業、馬上入伍」拒當閃兵咖！　親吐決定：我沒有後悔

記者蕭采薇／台北報導

演員涂善存近來為《臺灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》引領觀眾穿梭時空，首度嘗試數位掃描與 3D建模技術。今年30歲的他，大三開始拍戲，當時就和經紀人達成「一畢業就入伍」的共識，拒當閃兵藝人。回想這個決定，他笑說：「我覺得滿好的，沒有後悔。」

▲涂善存大三出道，並與經紀人約好「一畢業就入伍」。（圖／双融域提供）



由於王大陸逃兵風波，娛樂圈再掀起「閃兵」的討論。涂善存雖是學生藝人出身，但堅持不請假拍戲，因此只能寒、暑假工作，在校期間演出過兩部作品。他沒為了閃兵技術性延畢，更與經紀人達成「一畢業就入伍」的共識，先盡完義務再衝刺事業。涂善存笑說：「後來我剛退伍還留著平頭，就飛到馬來西亞拍電影了。」

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是否有因為藝人身份，在軍中受到「特別關注」？涂善存說，因為我入伍前只才拍過兩部戲，倒是沒特別受到矚目。倒是班長有請他去幫忙擦地板，然後問說：「你是演員喔？所以我會在電視上看到你嗎？」

▲涂善存近來為《臺灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》擔任引路人，帶領觀眾穿梭時空。（圖／双融域提供）

他近來為《臺灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》XR作品拍攝，首度嘗試數位掃描與 3D建模技術。涂善存回想：「我第一次在綠key前面演戲，大概有超過100台攝影機同時對著我拍。跟平常拍攝戲劇不一樣，這次只有我跟場景互動，得靠我自己幻想。」

涂善存也笑說，有過這次經驗後，更希望有機會能演出「超級英雄」。而他即將進組拍攝新片，近日正在籌備，雖然還不能曝光劇情，但涂善存小小劇透：「那個角色需要講一些些日語，所以我正在找朋友學日文。」