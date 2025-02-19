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李浚赫認了「演《秘書》被韓志旼1舉動嚇壞」：我真的慌了　

記者蔡琛儀／台北報導

韓星李浚赫憑著韓劇《我的完美秘書》人氣再度翻紅，為了感謝台灣粉絲的支持，更首度來台宣傳，明天將迎接出道20年的他今（19日）舉辦來台記者會，接受媒體訪問時被問到，被封「國民老公」、「爹系男友」的心情，謙虛笑說：「有這樣的稱呼當然非常開心，但會有這樣的稱號，是看我的人很溫暖才會有這樣想，這些人真的是很善意地對我，謝謝大家這樣看待我。」

▲《我的完美秘書》李浚赫來台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《我的完美秘書》李浚赫來台。（圖／記者林敬旻攝）

▲《我的完美秘書》李浚赫來台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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他和女主角韓志旼在劇中，一幕浪漫的「手指吻」讓萬千觀眾心動不已，但李浚赫爆料，其實這幕戲是韓志旼現場即興演出，「我嚇了一跳，在現場也有點慌了，但結果是好的。」他也透露，在劇中和女兒小星互動讓不少觀眾融化，看似全能的他，笑說其實在劇中幫女兒擦指甲油很不熟練，綁頭髮也練很久，原本出動替身幫忙，沒想到替身綁得比他還差，「後來播出的版本，是我綁的。」

李浚赫更說，其實第四集的結尾中，韓志旼對他告白說他很帥，讓他一度有些不知所措，「看腳本想說，想說所以你要叫我怎樣。」他表示自己喜歡的場景是表白前，兩人在辦公室對視的戲份，「覺得兩個人眼睛對看的時候都會知道對方想什麼，知道心意無法說的那種感覺。」

▲▼李浚赫反差萌太帥！台灣觀眾暈船　「當選最完美秘書」他反應超害羞。（圖／Hami Video提供）

▲李浚赫在劇中和韓志旼有許多甜蜜對手戲。（圖／Hami Video提供）

他表示，自己認為飾演的「劉恩浩」最迷人的地方，「是他會等待，在對別人好的時候不求回報去等待別人這部分最有魅力，很像是大人的感覺。」

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