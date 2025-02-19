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大元坦言「當媽夢越擺越遠」！　曬母女照自問：勇氣有多少？

記者顧齊祐／綜合報導

女星大元（林艾璇）和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑長達11年的時間，於去年（2024）3月在演唱會上求婚成功，也預計將在今年舉辦婚禮。近日，大元在社群平台上分享了自己與媽媽的童年合照，並坦言距離當媽媽的想法越來越遠，不確定自己是否擁有足夠的勇氣。

▲鼓鼓和大元於去年3月在演唱會上求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲鼓鼓和大元於去年3月在演唱會上求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元昨（18）日在Instagram曬出了小時候與媽媽的合照，感慨道「每次在整理照片時翻到小時候和媽媽的合照，除了看著自己嬰幼兒時期的樣子覺得好好笑以外，不經一直在心中驚嘆當時才18歲的丹妮姐怎麼有勇氣放棄她最青春年華的歲月勇敢的生下我」。

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▲大元曬出小時候與媽媽的合照。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元曬出小時候與媽媽的合照。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元進一步透露，受到母親的影響，自己在20多歲時也曾渴望成為母親，但隨著時間的推移，她的這個想法已經被越擺越遠。她坦言「當媽媽需要的勇氣和要放棄的自己有多少？要等我實際體驗過才能懂」，同時也相信成為母親後能獲得難以想像的愛。

▲大元坦言當媽的夢想已經被越擺越遠。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元坦言當媽的夢想已經被越擺越遠。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

最後，大元表示由於媽媽以及老公鼓鼓，所以她到現在還能持續感受到什麼是無條件的愛，並希望大家都能感受到「無條件無止境也不求回報的愛」。最後還加碼曬出了老公童年的照片，笑說「每次呂先生看到我小時候的照片都會笑著說：『以後小孩還是像他比較好？』請大家看完我們小時候的照片來評評理啊」。

▲大元加碼曬出了鼓鼓童年的照片。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元加碼曬出了鼓鼓童年的照片。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

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