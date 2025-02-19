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「第一美胸」徐冬冬復合後高調放閃！　曬甜吻片喊：一起奮鬥享受

韓文，詩與詞，我的小小解析 CH²

常常自翻韓文詩詞，常常讚嘆韓文的對稱、隱喻和衍生，常常想，有更多人能知..

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星徐冬冬有35E的火辣身材，獲封「大陸第一美胸」稱號。2019年認愛男星尹子維、交往8個月後分手，期間男方積極求複合，直到2023年8月雙方證實復合，並在2024年過年後宣布已接受男友求婚，訂婚後的兩人時不時放閃，近日，徐冬冬在微博分享了一段短片，片中尹子維在鏡頭前親吻她，兩人曬出甜蜜互動，畫面充滿幸福感，貼文中也深情表白尹子維，語氣十分真摯。

▲徐冬冬放閃。（圖／翻攝徐冬冬微博）

▲徐冬冬有「大陸第一美胸」稱號。（圖／翻攝徐冬冬微博）

在貼文中，徐冬冬記錄了與尹子維的感情故事，她寫道：「我們戀愛分開後，復合了。當我們生病的時候，會為對方擔心，也會彼此著急。無論在任何場合，我們都會為彼此加油，並且稱讚對方。即便曾經分開過，我們也不會忘記這些。」她提到，兩人在一起的時候，彼此尊重對方的想法，且「每次吵架後，都會彼此道歉，並且更深刻理解對方。」徐冬冬還提到，無論是工作還是生活，兩人總是會一起奮鬥，也一起享受美食和旅行，並在這些過程中互相陪伴。

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▲徐冬冬放閃。（圖／翻攝徐冬冬微博）

▲徐冬冬放閃。（圖／翻攝徐冬冬微博）

▲徐冬冬放閃。（圖／翻攝徐冬冬微博）

徐冬冬與尹子維首次公開戀情是在2019年1月，當時他們在機場手牽手現身，戀情曝光，同年4月，尹子維宣布已經成功求婚，不過過了4個月就突然宣布分手，多次傳出尹子維向徐冬冬求復合未果。直到2023年8月，徐冬冬才發佈了十指緊扣的照片，證實成功復合隨後尹子維也轉發了該貼文，並於隔年宣布二度求婚成功，徐冬冬也透露自己正在調理身體備孕。

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徐冬冬, 尹子維

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