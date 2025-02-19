Lisa談《白蓮花大飯店3》拍戲心得　強迫演員先聽個人單曲

▲Lisa首度嘗試演戲，成為影集《白蓮花大飯店》第3季的班底。（HBO與Max提供）



圖文／鏡週刊

韓團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，加入HBO《白蓮花大飯店》（The White Lotus）第3季，飾演劇中泰國白蓮花大飯店的員工慕可（Mook），負責下榻貴賓的身心靈。首次演戲的她，談到去年拍戲過程中，強迫其他演員聽她的單飛新歌〈Rockstar〉。

在洛杉磯的首映典禮上，她笑說自己太過興奮了，無從談起演戲的感受，「我迫不及待，想讓每個人都能收看這個節目。」Lisa提到，因為是自己第一次拍戲，所以根本不知道該期待些什麼，「但是每個人都非常支持我，幫了我很多。所以，感謝大家。」

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▲動作明星阿諾史瓦辛格的兒子，派屈克史瓦辛格也有演出，而且第一集就脫光全裸大秀身材，證明了真的是阿諾生的沒錯。（HBO與Max提供）

當在拍攝現場第一天，聽到製作、編劇兼導演麥克懷特（Mike White），首次喊：「開拍！」的時候，她承認自己已經慌了，「我太過緊張，整個人都流汗。我心想，『我不記得我的台詞了。』我也是整個人都沒表情。」不過隨著拍攝進展，她的確也慢慢放鬆，跟所有人都培養出默契，甚至在新歌〈Rockstar〉正式推出前，強迫其他演員先聽為快，她大笑，「我們只是分享一下大家自己手上在忙什麼。他們都非常捧場支持我。」

▲在曼谷首映典禮上，Lisa搭乘遊艇抵達碼頭。（HBO與Max提供）

Lisa說自己扮演的慕可，其實跟自己差不多，「但是她更像女性化一點，我個人比較男性化。」慕可劇中的好友，是泰國動作明星Tayme Thapthimthong飾演的保全。Tayme說，拍攝時Lisa也幫忙修改一些台詞，因為保全的人物設定是在蘇美島長大的，照理說泰語要非常正宗、道地才對，而他本人卻是英泰混血，所以Lisa就在這時幫忙修改泰語的台詞，她說，「我不想讓他看起來不像是本地人，我希望一切都能表現出很自然的樣子。」

▲泰國動作明星Tayme Thapthimthong在劇中與Lisa互有好感。（HBO與Max提供）

在拍攝空檔，演員們都會結伴一起吃飯、喝酒或唱卡拉OK，但是Lisa說自己沒有唱歌，「別人去唱歌，我都很害羞，我只是幫忙在台下吶喊。」她也說經過這次拍攝經驗後，演員們有建立一個聊天群組，叫做「白蓮花」之類的，但是她覺得這名字太俗氣了，希望可以改一個更有趣的名字。

至於下次拍戲的話，想演什麼戲路？她笑說可以在動作片上大打出手、把人踢爆嗎？「我很想這樣做。」《白蓮花大飯店》第3季已於Max上線，每週一HBO與美國同步更新最新集數。

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