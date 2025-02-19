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玥熹再度開撕小優！公開傷害片段「哽咽哭了」　怒嗆：永遠不會檢討自己

記者孟育民／台北報導

女星小優（游振宜）18日傳出遭圈內閨蜜出賣，導致被老闆吳宗憲解約。沒想到當事人玥熹（原藝名夏乙薇），發出長文直接點名小優「別裝受害者」，兩人檯面上正式鬧翻。玥熹19日公開節目片段，表示曾被小優傷害，「第一次我受了多少委屈，妳甚至還聯合別人防我。當天錄影完妳一句道歉，我花了多少心力才重新走向妳，我對朋友向來義無反顧。而妳總是聽到什麼就直接噴我，事後再來道歉，怪別人洗腦妳，妳永遠都不會檢討自己。」

▲▼玥熹再度開嗆小優。（圖／翻攝自IG）

▲玥熹再度開嗆小優。（圖／翻攝自IG）

玥熹分享2021年跟小優一起上《小明星大跟班》的片段，當時玥熹分享介紹對象給小優，沒想到卻被對方質疑、防備，懷疑她跟男方有一腿，當場哽咽說：「一次兩次就算了，我跟她說妳這樣會讓我很受傷，代表妳不相信我的人格。」為了想要讓小優安心，她甚至都不回那男生訊息，「我就覺得我就避而遠之，讓妳安心，妳可不可以就減少一些對我的防備？」

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小優則解釋防備是因為身邊的朋友太漂亮，控訴玥熹在會她心儀對象面前吹頭髮，直呼：「你說我怕不怕！那個食物都快被叼走！」原本介紹對象，卻演變成造成兩人隔閡、排擠、猜忌，小優事後也向玥熹道歉，兩人在節目中擁抱和好。

▲▼玥熹再度開嗆小優。（圖／翻攝自IG）

▲玥熹公開昔日片段，表示是兩人第一次吵架。（圖／翻攝自小明星大跟班）

玥熹表示：「我向來不喜歡多做解釋，所以這半年來我疏離你，我有更重要的事要忙&我只想讓我的身心趕快恢復康，真的沒多餘的心力在妳身上。」也透露上次兩人見面是本月6日的活動上，已經被小優影響多日，不忍開嗆：「不要再煩我影響我生活了，妳如果要再繼續鬧，我絕對奉陪到底！」

▲▼公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

▲玥熹和小優公開撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

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小優, 玥熹, 夏乙薇, 小明星大跟班, 閨蜜

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