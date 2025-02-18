湘瑩備卵21顆！羞認「要做孕前檢查」　42歲求好孕：希望生得出來

記者蕭采薇／台北報導

女星王嫚萱（舊名：湘瑩）日前在小年夜無預警發文宣布結婚喜訊，透露已經低調結婚1個月。她18日出席大愛劇《生日快樂》記者會，臉上難掩幸福的笑說：「現在每天都很開心，我3月就會去做孕前檢查，看看身體狀況怎麼樣，希望是可以生啦！」

▲王嫚萱（湘瑩）在《生日快樂》飾演安寧病房的護理師。（圖／大愛提供）

王嫚萱透露，老公「王先生」大自己7歲，兩人已經認識10年，一直都是朋友，「他以前就喜歡我，只是沒有告白。」然而當時郎有情妹無意，王嫚萱笑說：「有時候就是原本緣份到了，不然我從來不覺得我們會在一起。」也坦言，因為當太久朋友，一開始要牽手時，還覺得有點怪怪的。

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王嫚萱也不諱言，兩人10年前認識時，彼此都在低潮期，「他那時候剛離婚，我那時也剛發生那件事（計程車事件），所以我們可以說很瞭解彼此。」她在《生日快樂》飾演安寧病房的護理師，坦言也是受到劇情感動，覺得要把握和珍惜身邊所愛的人。

▲王嫚萱（後排右一）在小年夜宣布結婚，也透露想當媽媽的心情。（圖／大愛提供）



大牙也爆料，王嫚萱其實在《生日快樂》拍攝初期，都還在猶豫要不要讓關係更近一步，她也在背後推了一把。最後是王嫚萱在對方生日時先告白，兩人結婚紀念日則是在女方生日當天。王嫚萱笑說：「我想說，都已經40幾歲了，想做什麼就去做吧！」

今年42歲的她，先前有做過凍卵手術，取出21顆卵子，目前雙方都有想生孩子的計畫，但王嫚萱說：「我們有溝通過，如果21顆都用完還是沒有，那就不強求了，我們就過兩人世界。」