U:NUS情人節告白：愛你是真的！　對象曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

男團U:NUS於2月14日及2月15日連兩天在Legacy TERA舉行「U:NUS [ LU:V LAB ] Valentine’s Fan Party」情人節粉絲派對，節目內容由U:NUS親自操刀，團員們化身實驗室科學家，陪伴粉絲闖層層過關卡外，更近距離甜蜜交流放送福利。

▲U:NUS粉絲見面會。（圖／滾石提供）

見面會開場，U:NUS即帶來充滿派對氛圍的〈D.N.D 勿擾〉為兩天活動揭開序幕，也十分有心換上截然不同風格的妝造，更請來新生代人氣主持人木木（林葦妮）主持，為防止聊到忘我或不遵守遊戲規則，木木特地準備管理秩序的哨子和奶嘴，表示：「不乖就會使用，相信歌迷很想看大男孩戴奶嘴吧！」

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U:NUS兩天分別以活潑男孩和成熟紳士的樣貌登場，還獻唱各自的新作品，高有翔再度挑戰抒情歌〈打不通的電話〉、蔡承祐則帶來全新創作個人唱跳單曲〈You Should Know My Name〉、吳昱廷演出最新上架的字母歌〈去你的再見〉、高胥崴最後登場首唱全台語個人創作新曲〈最後一口氣〉；U:NUS更將倆倆創作實驗單曲融入遊戲，蔡承祐和高有翔在〈失控的愛〉中邊深情演唱、邊近距離為兩名粉絲作畫，貼近程度讓對方一秒臉紅不敢直視偶像，木木看見粉絲害羞的樣子笑喊：「姊妹記得要呼吸！」

▲U:NUS。（圖／滾石提供）

在播放出道兩週年的VCR後，U:NUS在粉絲的安可聲下再度出場，並分享成軍兩週年以來的感想，感性時刻背景音樂使用抒情歌〈The Guide〉，讓木木有感而發地說：「我非常喜歡這首歌，當時聽完就好替你們開心，你們真的是很棒的榜樣。」接著眾人也感性發表心得，U:NUS更一起對粉絲說：「每次我們說愛你們都是真的！」讓現場歌迷落淚。

因見面會距離團長高胥崴2月17日生日接近，高有翔、吳昱廷、蔡承祐特地準備生日驚喜，在第二天安可時，高有翔假借上廁所名義離開舞台，沒想到下秒他竟端著蛋糕出現，歡邀歌迷一起為高胥崴慶生。U:NUS接著帶來安可表演，兩天個別帶來〈哈尼〉及〈U&US〉，而原本展示在入口的「哈尼Uz熊」竟「活了起來」走進觀眾席和歌迷們互動、熱跳，最後全場在搖滾樂團風的〈修理偶〉中圓滿結束。