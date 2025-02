U:NUS情人節告白：愛你是真的！　對象曝光了

記者蔡琛儀/台北報導

男團U:NUS於2月14日及2月15日連兩天在Legacy TERA舉行「U:NUS [ LU:V LAB ] Valentine’s Fan Party」情人節粉絲派對,節目內容由U:NUS親自操刀,團員們化身實驗室科學家,陪伴粉絲闖層層過關卡外,更近距離甜蜜交流放送福利。

▲U:NUS粉絲見面會。(圖/滾石提供)

見面會開場,U:NUS即帶來充滿派對氛圍的〈D.N.D 勿擾〉為兩天活動揭開序幕,也十分有心換上截然不同風格的妝造,更請來新生代人氣主持人木木(林葦妮)主持,為防止聊到忘我或不遵守遊戲規則,木木特地準備管理秩序的哨子和奶嘴,表示:「不乖就會使用,相信歌迷很想看大男孩戴奶嘴吧!」

U:NUS兩天分別以活潑男孩和成熟紳士的樣貌登場,還獻唱各自的新作品,高有翔再度挑戰抒情歌〈打不通的電話〉、蔡承祐則帶來全新創作個人唱跳單曲〈You Should Know My Name〉、吳昱廷演出最新上架的字母歌〈去你的再見〉、高胥崴最後登場首唱全台語個人創作新曲〈最後一口氣〉;U:NUS更將倆倆創作實驗單曲融入遊戲,蔡承祐和高有翔在〈失控的愛〉中邊深情演唱、邊近距離為兩名粉絲作畫,貼近程度讓對方一秒臉紅不敢直視偶像,木木看見粉絲害羞的樣子笑喊:「姊妹記得要呼吸!」

▲U:NUS。(圖/滾石提供)

在播放出道兩週年的VCR後,U:NUS在粉絲的安可聲下再度出場,並分享成軍兩週年以來的感想,感性時刻背景音樂使用抒情歌〈The Guide〉,讓木木有感而發地說:「我非常喜歡這首歌,當時聽完就好替你們開心,你們真的是很棒的榜樣。」接著眾人也感性發表心得,U:NUS更一起對粉絲說:「每次我們說愛你們都是真的!」讓現場歌迷落淚。

因見面會距離團長高胥崴2月17日生日接近,高有翔、吳昱廷、蔡承祐特地準備生日驚喜,在第二天安可時,高有翔假借上廁所名義離開舞台,沒想到下秒他竟端著蛋糕出現,歡邀歌迷一起為高胥崴慶生。U:NUS接著帶來安可表演,兩天個別帶來〈哈尼〉及〈U&US〉,而原本展示在入口的「哈尼Uz熊」竟「活了起來」走進觀眾席和歌迷們互動、熱跳,最後全場在搖滾樂團風的〈修理偶〉中圓滿結束。