陳奕新戲開拍前突進急診！　「慶幸肋骨沒斷」吐驚魂

記者王靖淳／綜合報導

男星陳奕今（17）日透過IG限動發文分享昨天進急診的驚魂經歷，坦言自己因肋骨劇烈疼痛，被迫前往醫院做檢查，所幸經檢查後確認肋骨沒斷。為此他表示慶幸，同時也透露新戲明（18）日開鏡，他希望一切平安順利。

▲陳奕發文分享昨日驚魂記。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

陳奕提到，昨天他前往醫院做檢查，而巧合的是，負責診斷的醫生竟是他當兵時的學弟。他表示，經過檢查及X光掃描後，確認他的肋骨沒有骨折，只是嚴重的疼痛。陳奕呼籲大家在從事各種活動，務必注意安全，避免不必要的傷害，同時也透露，這次事件讓他的健身日常必須暫時停擺。

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儘管經歷昨日的「肋骨驚魂記」，陳奕提到接下來的工作計畫仍然會繼續。他提到，明（18）日將開始拍攝新戲《男公館》，並表示這部作品籌備已久，耗時三年方才正式開機。陳奕表達對工作的期望，希望一切能夠平安順利地進行，「明日男公館開鏡，耗時三年，拜託一切平安順利。」

▲《男公館》是以男公關為題材的影集。（圖／艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

《男公館》是以男公關為題材的影集，去年舉辦卡司記者會，陣容一字排開包含張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田還有陳奕。劇情講述從一個鑽石貪念而展開的追殺行動，結果男主角群誤闖男公館卻華麗轉身成為紅牌男公關的黑色喜劇。