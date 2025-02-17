曹西平見「藝人晚年淒涼」嘆時代不同！　勸世：不要上節目被糟蹋

記者顧齊祐／綜合報導

資深藝人「四哥」曹西平近年淡出演藝圈，在台中、台北經營飾品店，平時會在社群記錄生活的他，今（17）日發文感嘆許多身邊的藝人逐漸消失，晚年生活淒涼，他強調不要為了上節目而被糟蹋失去尊嚴，雖未明確指出具體事件，但也引發外界好奇。

▲藝人曹西平近年淡出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）



曹西平表示，時代已經不同了，很多我們事情真的改變不了，接著回憶起過去「以前的時代到處都有歌廳西餐廳、工地秀等等，非常景氣不用擔心沒有工作可以做，就怕做不了這麼多演出的工作，經歷過的人才會知道」。

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曹西平接著感嘆「一路走來看到多少藝人不見了、消失了，到了晚年過得不好都不敢出來見人（躲債）」，並說道「千金難買早知道，當時沒有好好珍惜大手大腳的花錢，沒有把錢當錢看，因為當時賺錢容易所以無所謂，花無百日紅現在機會不再了」。

▲曹西平感嘆許多身邊的藝人逐漸消失，晚年生活淒涼。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）



曹西平直言「當時沒有守住的人現在生活肯定是淒涼的，拿自己的人生在開玩笑，不負責任的態度，以前在美好的時光已經沒有了，大家都要自求多福」，最後強調「靠人不如靠自己，千萬不要為了上個節目還要被糟蹋（看主持人的臉色製作單位的嘴臉），一點尊嚴都沒有還要忍氣吞聲，為了吃這口飯，哎！看了難受、難過」。雖未具體說明所指事件，但他的言論也不免引發外界揣測。