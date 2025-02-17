小薰穩交鄭人碩罕放閃！　男友反轉「私下逛菜市場」羞曝日常驚喜

記者黃庠棻／台北報導

女星小薰（黃瀞怡）從《我愛黑澀會》出道，跨足戲劇圈後交出漂亮成績單，曾奪下金鐘獎迷你劇集電視電影女配角，跟同是演員的男友鄭人碩交往近五年，雖然多次傳出情變消息，但今（17）日出席音樂劇媒體茶敘，大方談及男方，久違公開放閃。

▲小薰出席舞台劇《腦內失控的iTunes》媒體餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

音樂劇《腦內失控的iTunes》舉辦媒體餐敘，謝念祖導演與演員林俊逸、林逸欣、呂紹齊、黃瀞怡（小薰）、ANGIE安吉皆一同出席，這是小薰第一次挑戰音樂劇，本來以為只要唱唱歌、跳跳舞而已，沒想到還要在台上展現鋼琴的「五手聯彈」，讓她直呼壓力超大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小薰（右二）出席舞台劇《腦內失控的iTunes》媒體餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

被問及男友鄭人碩，小薰坦言雙方已經交往許久，平時不太會特地過情人節，而她日前在社群網站上羨慕好友老公準備驚喜蛋糕，沒想到男方竟然連她的「抱怨」都沒看見，笑說「他不喜歡儀式感」，雙方的相處也已太像老夫老妻。

▲小薰大方談及鄭人碩。（圖／記者周宸亘攝）

雖然鄭人碩不會特地製造驚喜，但小薰害羞表示，男友給予最大的驚喜就是會把三餐整頓好，每一餐都會有湯、菜、肉，大讚對方很愛煮飯，還分享鄭人碩每天都要逛兩次菜市場，家裡的兩個冰箱都被塞得滿滿的，還驕傲地說道「而且他都不會讓菜過期」。

▲小薰大方談及鄭人碩。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，小薰也透露自己曾跟鄭人碩一起去逛過菜市場，她表示男友的習慣一定要從頭走到尾，每一攤都問價錢逛過一遍，最後再決定食材要在哪一攤購買，笑說「他會比價，但不會殺價」，當時她會忍不住抱怨「好了就好了，我好累」，但鄭人碩仍堅持要走完逛菜市場的行程，走在後頭的她只能幫忙提菜、提肉，罕見公開兩人私下的平淡幸福日常。

▲小薰大方談及鄭人碩。（圖／記者周宸亘攝）