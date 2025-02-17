金賽綸離世「忌日撞金秀賢生日」！　昔曬貼臉照事件被翻出

記者黃皓瑋／綜合報導

童星出身的南韓女星金賽綸，2022年因酒駕重創形象，去年（2024）底才宣告以電影《Guitar Man》復出，不料昨（16日）被發現於家中身亡，得年24歲，讓不少人感到震驚與惋惜。然而有外媒發現，當天正好也是男星金秀賢的生日，她過去疑似誤傳2人貼臉合照的事件也再度被翻出。

▲金賽綸16日離世，得年24歲。（圖／翻攝自IG／ron_sae）



綜合韓媒報導，16日當天是金秀賢的37歲生日，他也不忘透過社群平台感謝粉絲的祝福，不料當晚卻也傳出金賽綸離世的消息。其實2人都曾是經紀公司「GOLDMEDALIST」旗下的藝人，不過金賽綸2022年爆出酒駕爭議後，同年宣布與公司合約到期不續約。

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▲金賽綸曾上傳與金秀賢的合照引發爭議 。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）



金賽綸在去年3月，於IG上傳1張與金秀賢的貼臉合照，雖然發布後20幾秒就刪除照片，仍引發議論，對此金秀賢方面隨即做出回應，除了嚴正否認雙方有戀愛關係，也強調不清楚金賽綸的意圖。金賽綸則是在神隱2天後，低調表示了對這起事件「不予評論」。