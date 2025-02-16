小彤老師對抗胰臟癌「化療12次」近況曝光！　胖了4公斤氣色極佳

記者孟育民／台北報導

經歷過去一年的健康大作戰，兩性暢銷作家、愛情天后小彤2025年重新出發，昨（15日）請自家「愛玩美」醫美診所員工吃春酒，感謝他們在她生病期間撐住診所營運。自嘲很不浪漫的她，前天還帶著婆婆與老公一起吃情人節午餐，被女兒吐槽：「你們倆每天都很浪漫很噁心好嗎？」





▲小彤老師目前對抗胰臟癌，氣色非常好。（圖／馬可孛羅提供）



對於浪漫，小彤給另一半打100分，自己則是務實派。幾年前，老公特地選在情人節當天領新車，車牌還是7755（卿卿我我），沒想到她的反應卻是：「這個車牌花了多少錢啊？」今年情人節，兩人一起到百貨公司買她想吃的生吐司，結完帳老公突然不見了，原來他一轉身就跑到附近的花店買了一束3000多元的花，小彤卻嘟嚷說：「這個價錢，不如買蛋糕比較划算。」

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她笑自己的不浪漫指數太高，實在枉為兩性作家：「說真的，在一起20多年，他常送我花，我當場都會『假裝』開心興奮，但其實我很怕處理花的屍體，因為幾天後花凋謝了，要整理丟棄很麻煩呀！」

▲小彤老師跟家人一起度過情人節。（圖／馬可孛羅提供）

經歷漫長的12次化療，小彤在老公的細心照顧和餵食下，胖了3、4公斤，連醫生都稱讚她非常不容易，但還是體醒她不可輕忽復發轉移的機率。也因此，原本今年計畫去看極光、和老公坐郵輪環遊世界，經醫師提醒還是選擇飛行航班夠多的景點，以防萬一身體有突發狀況，可以立即返台就醫。小彤也發願，蛇年除了努力調養身體、把娘家的媽媽照顧好，也要在身體狀況許的可情況下，多投入公益活動，以親身經歷幫忙其他病友走過艱辛的治療之路。