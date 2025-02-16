24歲金賽綸陳屍家中　友人2個月前才見面崩潰：她剛改名要開咖啡廳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2022年爆出酒駕，就此消失在演藝圈，怎料，韓媒16日爆出她的驟逝消息，警方在下午4點50分收到報案，但抵達時已沒了呼吸心跳，得年24歲。然而，她突然離世，令友人直呼很衝擊，身邊好友稍早接受韓媒訪問透露「去年底才跟她見面，她還改名成金雅琳（暫譯，김아임）準備要重新出發」，如今被證實陳屍家裡，好友表示「無法相信」。

▲金賽綸友人透露她打算重新出發還改了名。（圖／翻攝自金賽綸IG）



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金賽綸好友16日接受韓媒訪問，友人透露去年底與金賽綸見了一面，「她最近還改名叫做金雅琳（暫譯，김아임）準備要重新出發，更與好友們在準備咖啡廳開業，也有說要準備回歸演藝圈，我現在無法相信這個悲報。」字句間充滿震驚。

根據韓媒報導，金賽綸的友人16日下午抵達她家裡時，發現她已經沒了呼吸心跳，緊急報警後，警方約在4點50分馬上出動，但仍沒能救回她的一命，得年24歲。對此，警方初步研判「沒有外在侵入的犯罪痕跡」，但詳細死因仍在調查。

▲金賽綸驟逝，得年24歲。（圖／翻攝自金賽綸IG）



金賽綸2010年憑電影《大叔》橫掃韓國各大電影獎最佳新人獎項，童星出身的她，演過多部戲劇作品，更被封為「最美童星」，怎料，她2022年爆出酒駕，撞壞路上變電箱，嚴重影響該街道店家營業，負面形象遭到輿論痛罵，最終退出所有正在拍攝的戲劇作品。

酒駕爆出近3年時間，金賽綸不斷傳出要復出，怎料又因手滑與金秀賢的貼臉合照引起各界撻伐，近期沈澱一陣子，原以為她即將回歸螢幕圈，沒想到，16日傳來驟逝消息，令民眾震驚不已。

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