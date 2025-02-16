蕭秉治高雄簽票...歌迷現場許1願望秒被打槍：不可能實現

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治8月23日將在高雄巨蛋開唱，昨（15日）特別在高雄流行音樂中心的音浪堤岸廣場舉辦限定簽票會，當天高雄天氣一掃前日陰雨，晴空萬里，音浪堤岸廣場更是擠滿5千人，他還送100個繪馬讓現場幸運歌迷一同許下新年新希望，有人許下「演唱會脫衣」心願，對於脫衣願望，蕭秉治看了哭笑不得回：「那是不可能實現！」

▲蕭秉治高雄舉辦簽票會。（圖／相信音樂提供）

簽票會一開場，蕭秉治帶來新歌〈勝利人生〉，以及兩首總點閱次數破一億三千萬的〈毒藥〉和〈我還是愛著你〉，簽唱會瞬間有巨蛋大合唱的既視感，他透露：「高雄巨蛋的歌單和台北小巨蛋的歌單不太一樣，沒看過的或有看過台北小巨蛋演唱會的都會有不同感受。」簽唱會上歌迷聽得意猶未盡狂喊「安可」，蕭秉治有求必應，加碼演唱〈我對你的愛沒有盡頭〉、〈活著〉。

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簽唱會就辦在「吉伊卡哇」進駐的愛河灣旁邊，廣場爆滿了人潮，「吉伊卡哇」的魅力無法擋，連蕭秉治都爭風朝聖，將「吉伊卡哇」小提燈送給幸運粉絲。高雄出生的他，10年前以MP魔幻力量成員之姿攻下南北雙蛋，10年後他以個人身份再度唱進南北雙蛋，他興奮地稱「有光榮返鄉的感覺」，被問及推薦什麼高雄美食，他始終如一分享知名牛肉麵，反邀歌迷推薦美食清單給他。

▲蕭秉治高雄簽票會吸引近5000人到場。（圖／相信音樂提供）

除此之外，蕭秉治也驚喜宣布將辦《完人Imperfect》專輯北中南簽唱會，2月28日於台中大魯閣新時代購物中心，3月8日在高雄夢時代幸福廣場，台北簽唱會由於還在喬場地檔期，請歌迷靜待消息。