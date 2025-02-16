尪碎念「對家事一點概念都沒有」！KIMIKO秒回2句話 他當場愣住

記者潘慧中／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）2020年與大學教授王家玄結婚後，不時會和粉絲分享家庭生活。她16日便在社群網站還原和老公私下的對話，尤其是聽到對方脫口「妳真的對家事一點概念都沒有」，她也不甘示弱地回答了！

▲KIMIKO還原和老公私下的對話。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



KIMIKO透露15日回竹北婆家吃飯，婆婆準備了老公最愛的柿餅，想讓夫妻倆帶回台北。結果隔天起床後，老公發現柿餅忘了放進冰箱冷藏後，便忍不住開始碎碎念。

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▲KIMIKO被老公碎碎念。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



當下仍在狀況外的KIMIKO，隨口問了一句「這是需要冷藏的嗎」，未料老公聽了不但很無奈還說：「常溫會壞掉，妳真的對家事一點概念都沒有⋯。」

▲KIMIKO一秒回擊老公。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



對此，KIMIKO一秒帶著甜美笑容反問：「那你的腦袋一直放常溫，怎麼沒壞掉？」老公當場愣住大笑，而她繼續用柔軟的撒嬌聲追問「還是裡面沒放東西」，一大早就使出超強戰鬥力，逗得另一半哈哈大笑。

KIMIKO IG全文：

#硬脆應吉本K

昨晚回竹北婆家吃飯

婆婆準備了老王最愛的柿餅，讓我們帶回台北。

今天早上，老王一起床就發現柿餅忘了放進冰箱冷藏，

瞬間開啟碎碎念模式

狀況外的我隨口問了一句： 這是需要冷藏的嗎？

老王無奈回我： 常溫會壞掉，你真的對家事一點概念都沒有⋯

我秒回：那你的腦袋一直放常溫，怎麼沒壞掉？（面帶甜美的笑容）

老王愣住後大笑：欸，你這個有～

我：還是裡面沒放東西？（早上戰力很強，但聲音保持軟軟甜甜帶撒嬌感 )

老王笑到噴柿餅

#夫妻日常 #垃圾話