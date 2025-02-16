Stray Kids Felix出車禍！　官方證實「緊急送醫治療」：手骨折需安養

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Stray Kids（SKZ）驚傳車禍！稍早，所屬經紀公司JYP娛樂於16日上午於官方尚群網站證實，Felix所搭乘的車輛與接駁巴士發生擦撞事故，該意外造成他的手部骨折，因此16日無法參加見面會行程，突如其來的意外嚇壞粉絲，公司也強調會以藝人的健康休養為優先，盼大家理解。

▲Stray Kids的Felix出車禍，已經送醫治療，但因手骨折需要休養。（圖／翻攝自Felix IG）



Stray Kids所屬經紀公司JYP娛樂於16日上午證實Felix所搭乘的車輛出意外，他15日結束行程準備返家時，搭乘的車輛在活動場地停車場內準備往大廳方向前進時，意外與後方的接駁巴士發生擦撞事故，車禍程度本身很輕微，但由於Felix當下全身力量用手抵住，因此造成手部骨折。

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車禍當下，公司馬上把Felix送往醫院治療，接受精密檢啥後，醫療團隊做出暫時需要充分地安養的判斷，公司將集中幫助Felix的治療，因此16日原定的見面會行程，他將會缺席。

▲Felix將暫時休息一段時間，16日缺席見面會。（圖／翻攝自Felix IG）



公司強調會以Felix健康狀態為優先，「對於因突如其來的消息而感到驚訝的粉絲們，公司方面深感抱歉。未來將把藝人的健康與康復放在最優先考量，並提供一切必要的支援。此外，公司也會進一步強化檢查與管理，確保藝人能在更安全的環境下跑行程。感謝大家的理解與支持。」