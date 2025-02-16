孫生道歉影片「3分鐘黑畫面」真相網震怒！　判決書公開私下騷擾行為

記者孟育民／台北報導

YouTuber「異色檔案」DK近來頻繁透過社群砲轟孫生在性騷擾被判刑後的態度，直言，「硬要裝成自己是受害者，這才是最噁心的地方。」15日在頻道上傳新片，打臉孫生跟團隊的謊言，同時還將砲火對準孫生的老闆酷炫，氣得大罵「你們可以這樣搞嗎？你們在侮辱整個行業是不是？」雖然事後酷炫緊急道歉，仍沒被大眾接受。DK在影片甚至揭露孫長達8分鐘的道歉影片，後面3分鐘是黑畫面，就是為了賺取更多的廣告收益，舉動完全沒誠意，一連操作遭到網友抵制。

▲DK開罵孫生。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

孫生在爆發事件時就發文道歉，Po出一張神情落寞的照片，寫道「最近這些事真的讓我很不舒服，很多人說我遇到瞎妹，但我也不會這樣想，自省比較重要。以前都開玩笑說，男生要好好保護自己，原來這句話是真的⋯。」事後也提到，女方在被他拍屁股後並未表現出反抗，且繼續與他聊天吸菸，但律師告訴他，只要女方感到不舒服，不會管他的意圖如何，都能成立性騷擾的指控。

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▲孫生事後不斷表示有在檢討。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

不過孫生澄清內容，卻遭到判決書打臉，根據判決書內容拍到的監視器畫面，該女子確實有做出閃躲的動作，而孫生在未告知對方的情況下，拍打女子臀部總共14下，也並非他說的摸一下而已。期間孫生在吃飯過程中，更是多次提到性事，包括「喜歡多人運動，只喜歡一個男生」、「撞起來肉肉的才會爽」等等。

▲孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

事後孫生解釋「摸屁股很正常」，聽到女方有男朋友後更直言：「因為我身邊很多都有男女朋友，大家還是會互相結合，超多圈都很亂呀。對她來說打屁可能不尊重，但對我而言就是在正常不過的事了，我又不是抓奶奶還是硬親。」網友在他底下留言「你看不出這件事的嚴重性嗎」，孫生則回應：「我每任女友都被騷擾過，那代表你的另一半夠美，如果你的另一半沒被騷擾過，才要擔心。」讓不少人痛批他價值觀偏差，發言讓人傻眼。