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美眉出外景「突抽搐冒中邪舉動」！她只穿內衣褲逃出房 全場嚇壞

記者潘慧中／綜合報導

工作人員前陣子上《小姐不熙娣》爆料，《我愛黑澀會》有次出外景時，某位美眉入住房間不久後就開始冒出中邪舉動，嚇得同房的另一位美眉只穿著內衣褲就逃出來，直到一行人一起回到房門口才發現真相。

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲美眉被嚇到只穿內衣褲就逃出房。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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該女性工作人員透露，當時本來約好9點在她的房間集合，怎料某房的兩位美眉遲遲沒現身，只能一直打電話催促。最可怕的是，不久後有人開始狂拍她的房門，嘴裡還喊著救命。

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼美眉跑到工作人員的房門前喊救命。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

全部的人都嚇壞了，女性工作人員一開房門就看到美眉的頭髮一直在滴水，身上只穿內衣褲還光著腳丫。等到情緒逐漸緩和，這位美眉才透露剛剛在房裡發生了好可怕的事。

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲美眉在房裡遇到很可怕的事情。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

原來與這位美眉同房的另一位美眉不但一直不洗澡，還在床上跳跳跳、砸東西，甚至突然倒地抽搐，並做出大法師的動作開始攻擊她。一行人聽完決定一起去關心狀況，結果一靠近房門就聽到唱歌的聲音。

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲美眉在房裡被另一位美眉攻擊。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

進房後，剛剛被說行為失控的美眉很放鬆地在塗乳液，工作人員這才發現她方才其實是在裝瘋，「她只是想要自己一間房間」，只好陪著嚇壞的另一位美眉整理行李就離開了。 至於裝瘋美眉的真實身分，工作人員僅透露還在線上，其餘不願多談。

▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲原來裝瘋美眉只是想獨佔一間房。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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