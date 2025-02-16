邊荷律生氣了！來台1年第一次吃「這食物」喊：大家都很壞

▲中信啦啦隊女神邊荷律。（圖／CTWANT）

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中信兄弟啦啦隊女神邊荷律來台一年多，靠甜美外表圈粉無數，她也愛吃台灣美食，15日她表示，她第一次吃涼麵，「你們為什麼一年沒有告訴我這道菜，只有你們在吃嗎？大家都很壞。」

近期邊荷律在備戰WBCQ世界棒球經典賽資格賽，將和李丹妃跟其他啦啦隊韓籍女神一同應援，而經紀人乖姐也嚴格控制她的飲食。邊荷律15日發文表示，「我今天第一次吃了台灣的涼麵，你們為什麼一年沒有告訴我這道菜，只有你們在吃嗎？大家都很壞。」

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貼文一出，不少粉絲留言「我不知道。我中文不好」、「涼麵的世界不簡單喔」、「可能不只涼麵沒告訴妳」、「因為乖姐禁止我們告訴妳」、「抱歉啦抱歉我們會改進」、「韓國人不是都吃辣嗎？記得吃涼麵還要再點一碗味增貢丸蛋花湯，絕配」、「妳來都夏天，沒吃過涼麵，那要怪Passion Sisters和乖姐都沒帶妳吃，會不會有一種可能是當時荷律妳胖胖，所以沒人會帶妳去吃，現在妳瘦了才帶妳吃」。

經紀人乖姐也在IG限動上表示，邊荷律最愛吃涼麵加上三合一（味噌湯+貢丸+蛋花）。正妹翻譯也爆料，原本邊荷律不吃，「但乖姐怕妳餓幫妳點了…結果現在又跟我說想吃了。」據悉，因為邊荷律太愛吃，來台前一度胖好幾公斤，她也發明「蛋塔＋奶茶」的吃法，讓乖姐又哭又笑。

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