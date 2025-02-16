記者吳睿慈／綜合報導

韓流巨星裴勇浚（前譯：裴勇俊）2015年秘戀演員朴秀真，同年舉辦世紀婚禮後，夫妻倆便逐漸息影，現已淡出演藝圈10年，近期有傳他們已經移民至夏威夷居住。韓媒15日驚喜傳來兩人的近況，他們低調捐款給私立學校伊奧拉尼書院，事實上，夫妻倆這幾年來雖已經引退，默默都有在做善事，而裴勇浚人雖住在夏威夷，但2024年末低調捐了韓幣30億元（台幣約7千5百萬元）給南韓延世大學醫院，期盼為健康的世界貢獻一份力。

▲裴勇浚2015年娶妻朴秀真後便淡出螢光幕，現已10年沒露面。（圖／翻攝自裴勇浚IG）



裴勇浚先是被韓媒曝光於夏威夷捐款給學院後，16日再度被翻出其實2024年底也默默捐了韓幣30億元給韓國在地醫院，他雖已經引退10年，但捐出的金額嚇人，馬上引起韓網一陣驚呼聲，據了解，這筆款項目的是為支援醫院低收入戶青少年層的醫療費。

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▲裴勇浚、朴秀真夫妻倆移居夏威夷。（圖／翻攝自朴秀真IG）



對此，韓媒循線找到裴勇浚本人，他低調回應：「儘管醫療界現處於困難的狀況，仍希望醫療機構持續地發展並引領未來醫學，抱著讓醫學界能夠更成長的心意而決定捐款。」他也補充，「希望這筆捐款金成為用於醫療機構發展的基石，包含幫助低收入戶的青少年以及嬰幼兒，真心盼可以打造健康的世界。」

裴勇浚、朴秀真2015年結婚之後非常低調，裴勇浚最後一部戲劇作品停在2011年客串的《夢想起飛Dream High》，朴秀真則是婚後於2016年曾經現身於節目《Oksudong Successor》，但後來夫妻倆就消失於圈內將近10年的時間。

▲裴勇浚演紅多部韓劇，原本更是經紀公司Keyeast創辦人，把公司賣掉後引退，現在仍身價驚人。（圖／翻攝自經紀公司Keyeast、朴秀真Instagram）



不僅如此，裴勇浚原是經紀公司Keyeast創辦人，但他2018年將所有股份賣給SM娛樂，間接對外宣告了引退的意念，後來有媒體向經紀公司Keyeast詢問夫妻倆的近況，公司低調表示「跟裴勇浚、朴秀真已經是合約解除的狀態」，不清楚兩人的動向，直到後來才傳出他們移居夏威夷過著神仙般的退休生活。