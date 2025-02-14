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利菁秀東京透天六億驚人實力　光一樓超商進帳200萬日幣

記者葉文正／台北報導

藝人利菁14日出席東京明豐開幕記者會，她分享在日的三間房產，其中東京都品川區188坪的商辦大樓已經提早還清房貸，2015年在東京新宿百人町買下的2間Airbnb，三間樓盤總價現價高達6億台幣。她也表示，商辦其中一層樓租給超商，一個月租金就可進帳200多萬日幣（42萬台幣），五層樓各有不同公司承租，收入相當可觀。

▲▼ 東京明豐台灣分公司開幕記者會-利菁。（圖／記者黃克翔攝）

▲利菁東京房產高達六億元。（圖／記者黃克翔攝）

利菁自認對房產特別有眼光，2015年陸續在日本置產，現在日本房價飆漲，她推薦大家可以嘗試投資，「現在利率很低，全世界景氣都不好，鼓勵大家能買房就買房。」她在日投資一間五層樓商辦、兩間Airbnb，總價現價高達6億台幣，「光一樓超商一個月租金就可收入200多萬日幣（42萬台幣），二樓租給牙醫，頭期款丟下去自己養自己。」她開心表示，現在日本商辦也已經提前還完貸款，「已經夠維持我小資族生活，拿房租來過生活就夠了。」坦言已經實現財富自由。

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▲▼ 東京明豐台灣分公司開幕記者會-利菁。（圖／記者黃克翔攝）

▲她曾殺進股市卻全盤售出。（圖／記者黃克翔攝）

不僅日本有投資房地產，利菁在內湖的房子更是一次買下四戶，一口氣打通共200坪，市值破億元，「在大S的事情之後，就在想這年紀一直買房到底要幹嘛？老公本來在考慮要不要買800萬的車，後來想想『馬上買』！」 她體悟到生命短暫，有想做的事情就要立刻去做。

▲▼ 東京明豐台灣分公司開幕記者會-利菁。（圖／記者黃克翔攝）

▲利菁感嘆人生無常。（圖／記者黃克翔攝）

利菁也表示，過去也在台中七期買過新房子，當時投資了3100萬元，但是他不想被課重稅，所以就在新制稅務上路前把房產出清，算是沒賺也沒賠。而她本也在股市投資重金，後來都是全部賣出，專心購置房產。

利菁也透露有在保險箱留一份遺囑，現在要出國也會買高額的當地保險，「好不願意講這個事，很公平簡單，一半（財產）一定是給老公，另一半要留多少給家人，還是多少比例捐給社會？應該比較大機率給社會多一點。」

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