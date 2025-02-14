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獨家／男團成員聲音太高　衰受處罰...還被親戚罵：man一點！

記者蔡琛儀／專訪

出身自《原子少年》的男團VERA，由巴比、蔡朕、學文、Nelson、孟維、藍弟組成，風格也與其他《原子少年》風格中性，與其他同期出道的男團極為不同，團員毫不在意被網友品頭論足，對於演出被批評才會介意。音調較高的學文說，小時候還被家族長輩嚴厲要求：「講話聲音man一點！」更因此被處罰。

▲▼男團VERA專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲男團VERA由孟維（左起）、巴比、藍弟、學文、蔡朕和Nelson組成。（圖／記者湯興漢攝）

學文透露，爸爸其實對他期望很高，從他小時候就希望他去當軍人或警察，「他覺得公務人員比較穩定，可以有穩定經濟基礎能力，我真的是從小被唸到大，我都想說怎麼可能，後來考大學我就說我要去台北讀表演藝術，然後就大鬧家庭革命。」爸爸氣到嗆他以後沒出息，「但我就覺得要做過才不會遺憾，還好也很幸運搭上這波（《原子少年》風潮）。」如今家人也都相當支持他，還會去捧場他的演出。

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團員之間感情極佳，甚至偶爾逢年過節還會到彼此家裡串門子，團內最愛整人的學文有一次趁著孟維生日，揪大家一起整壽星，由於學文的室友是孟維的好友，學文和室友串通好，先是在孟維生日當天，聯合團員故意假裝忘記孟維的生日，而後孟維和好友一起去吃飯，VERA全員躲在餐廳裡，孟維一進場立刻被嚇到大哭，團員還揪餐廳所有人一起幫唱生日快樂歌，讓孟維立刻從感動大哭，轉變成尷尬害羞，相當逗趣。

▲▼男團VERA專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲VERA風格相當中性。（圖／記者湯興漢攝）

此外，團員彼此之間也會關心對方健康，像是蔡朕以前非常不愛喝水，有2年時間幾乎是以奶茶代水，自虧：「我體內應該有90%組成都是奶茶。」讓學文在旁聽到氣罵：「都不喝水，超白目！」身材纖瘦的蔡朕甚至還因不喜歡飯後的飽腹感懶得吃飯，最高紀錄曾有過兩天只吃一餐的紀錄，導致身體狀況變差，常被胃痛所困擾，有一次甚至表演時胃痛發作，痛到只好緊急下台休息。不過最近蔡朕開始過得比較養生，不僅勤喝水、努力吃飯，也開始吃保健食品。

VERA出道2年多，同期的Ozone、U:NUS、AcQUA源少年都已舉辦過台北小巨蛋、北流、台中圓滿劇場等大型場地的演唱會，他們坦言自己也會羨慕，孟維說：「我們有再跟宇宙許願，想要更努力內化的更好，再把成果呈現給大家。」Nelson打趣說：「想唱大巨蛋！」近日推出相隔2年的第二張專輯《Ver.25》的他們，也將在中午12點於台中廣三SOGO舉辦簽唱會。

▲▼男團VERA專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲VERA對於服裝風格被批評毫不在意，但若是表演內容被酸會走心。（圖／記者湯興漢攝）

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