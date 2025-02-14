孫生犯後態度被轟硬拗！《百靈果》凱莉轉發判決書批「有夠難看」

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生日前被以性騷擾罪判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，事後孫生拍影片道歉，表示以後在有肢體接觸前「會問清楚」，不過態度仍引起爭議，網紅DK、陳沂紛紛發文抨擊，《百靈果News》主持人也在Instagram轉發判決書，直言孫生硬拗「有夠難看」。

▲孫生的判決書曝光，凱莉認為硬拗很難看。（圖／翻攝自孫生、凱莉Instagram）

凱莉日前就曾發限時動態抨擊孫生，13日她再度轉發其他人分享的判決書內容，她直言「判決書寫得很清楚，這些都是公開資訊，孫生再凹（拗），有夠難看」。此前，DK也指出，孫生入行多年，有豐富的社會經驗和知識，不能以「年輕不懂事」或「一時衝動」來辯解，他的行為應明確被視為性騷擾，不應該有任何藉口來淡化行為的嚴重性」。

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▲凱莉限時動態。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

孫生二度發出回應性騷擾的影片，陳沂也在發文砲轟：「真不敢相信判決書出來，有對話紀錄還有監視器影片，孫生還能繼續凹欸。被譴責就說自己三觀不正，他到底知道自己錯在哪嗎？」她也認為，孫生在影片中展現出的態度就是「我覺得這還好啊，有這麼嚴重嗎」、「好啦，造成女生不舒服我道歉可以了吧」，直言：「犯罪就是逾越道德底線，零容忍！」