ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫生犯後態度被轟硬拗！《百靈果》凱莉轉發判決書批「有夠難看」

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生日前被以性騷擾罪判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，事後孫生拍影片道歉，表示以後在有肢體接觸前「會問清楚」，不過態度仍引起爭議，網紅DK、陳沂紛紛發文抨擊，《百靈果News》主持人也在Instagram轉發判決書，直言孫生硬拗「有夠難看」。

▲孫生的判決書曝光，凱莉認為硬拗很難看。（圖／翻攝自孫生、凱莉Instagram）

▲孫生的判決書曝光，凱莉認為硬拗很難看。（圖／翻攝自孫生、凱莉Instagram）

凱莉日前就曾發限時動態抨擊孫生，13日她再度轉發其他人分享的判決書內容，她直言「判決書寫得很清楚，這些都是公開資訊，孫生再凹（拗），有夠難看」。此前，DK也指出，孫生入行多年，有豐富的社會經驗和知識，不能以「年輕不懂事」或「一時衝動」來辯解，他的行為應明確被視為性騷擾，不應該有任何藉口來淡化行為的嚴重性」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生的判決書曝光，凱莉認為硬拗很難看。（圖／翻攝自孫生、凱莉Instagram）

▲凱莉限時動態。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

孫生二度發出回應性騷擾的影片，陳沂也在發文砲轟：「真不敢相信判決書出來，有對話紀錄還有監視器影片，孫生還能繼續凹欸。被譴責就說自己三觀不正，他到底知道自己錯在哪嗎？」她也認為，孫生在影片中展現出的態度就是「我覺得這還好啊，有這麼嚴重嗎」、「好啦，造成女生不舒服我道歉可以了吧」，直言：「犯罪就是逾越道德底線，零容忍！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

推薦閱讀

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫生, 凱莉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 啦啦隊Wendy情人節曬婚紗照　「炸出超兇上圍」事業線看光
  2. 邰智源鬆口談《木曜4》解散原因　KID現場給大擁抱還送禮
  3. 利菁受大S死訊震撼規劃遺囑　財產一半給老公一半回饋社會
  4. 張蘭又發片「傻子才玩心眼」疑酸S媽　強調真誠待人：永遠做自己
  5. 周予天橫躺斑馬線嚇壞粉絲　真相曝光：導演真的厲害　
  6. 孫生犯後態度被轟硬拗！《百靈果》凱莉轉發判決書批「有夠難看」
  7. 陳文茜「情人節住院獨自奮戰」　罹癌悲嘆：我看透了！
  8. 賈永婕談大S告別聚會　范曉萱露面了彈琴送別
  9. 蕾菈APT馬尼拉奪冠！　苦練1年嗨喊「Team Taiwan」
  10. 別讓流感迫降你家！玄彬靠「4招好習慣」護體　喊話粉絲：一起來

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366