周予天橫躺斑馬線嚇壞粉絲　真相曝光：導演真的厲害　

記者蔡琛儀／台北報導

周予天獨立開公司後推出首支單曲〈Blueskies＆Heartaches〉，這首歌是周予天自組工作室第1個心血結晶，完全由他一手創作，並主導所有製作、MV等相關事宜，但他也不忘兄弟情，在歌中置入一句「你說過藍色是你最愛的顏色」，致敬弟弟周興哲歌曲〈怎麼了〉。

▲周予天新歌〈Blueskies&Heartaches〉是他自組工作室後的首個心血結晶。（圖／天立揚製片提供）

MV請到金穗獎最佳演員林宴慈演出對手戲，畢業自紐約大學的林宴慈，年紀輕輕就拿下金穗獎最佳演員，繼之出演夯片《鬼才知道》和《影后》，而被導演和周予天一眼相中，擔任MV女主角，兩人在MV中有不少內心戲，藉由復古相機、天橋等具象物件展現彼此內心戲。

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但一場兩人躺在交叉路口斑馬線的畫面，看似兩小無猜，但也被有網友被嚇到，以為小倆口躺在熙來攘往的大馬路上，周予天得知笑說，其實這是在市郊某個公園裡面，完全沒有車子，也笑說：「導演真的厲害！讓人產生在十字路口的錯覺。」

▲周予天請到金穗獎最佳演員林宴慈演出對手戲。（圖／天立揚製片提供）

由於拍攝日超級冷，周予天身穿薄裝一整天，為了挺住帥氣絲毫也不喊冷，但一收工就沒電，趕緊回家洗個戰鬥熱水澡、吃宵夜，躺在舒服的床上一覺到天明。