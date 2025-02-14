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Karencici首度同台ØZI開唱　揭他私下真面目！

記者蔡琛儀／台北報導

ØZI與Karencici本週受邀至香港舉辦合體限定演唱會，兩人過去其實在彼此的單曲都有邀請對方合作，Karencici新專輯中也收錄了與ØZI合作的〈Say It To My Face〉，ØZI說道：「很好玩，謝謝主辦單位給我們這次的機會，我覺得我們的set融合的很完美，壓力也比一個人演出時小滿多，希望還有很多個下次！」

▲▼ØZI 與Karencici受邀至香港舉辦限定演唱會。（圖／華納提供）

▲ØZI與Karencici受邀至香港舉辦限定演唱會。（圖／華納提供）

Karencici則說：「我們第一次表演很完整的內容、默契很好、跟樂手及舞者合作也非常好，一切都很順利，希望以後有機會用專場的形式跟大家見面！」並笑說第一次跟ØZI合體的心得是：「我發現他私底下話很多、上舞台之後卻話比較少，反而一直cue我當主持幫忙暖一下氣氛。」

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ØZI及Karencici不忘趁著工作空檔大啖香港美食，常來香港且熱愛茶餐廳的Karencici，透露自己一有時間就往茶餐廳跑，品嚐道地的燒賣、菠蘿油、奶茶、凍檸茶等，讓她直呼這是道地的香港風味。ØZI則透露私家美食景點，分享到香港的Bar Leone吃了三明治、tartare，也喝了喜歡的調酒。

▲▼ØZI 與Karencici受邀至香港舉辦限定演唱會。（圖／華納提供）

▲ØZI與Karencici多次合作，默契十足。（圖／華納提供）

提到新年新希望，Karencici分享新年有一段時間回美國跟家人團圓，還學了開車準備考駕照，結果教練一開始就讓她直接上路，讓她相當驚嚇。然而經過每次開1個小時的訓練，前後上了共三次的課，Karencici最近對開車反而充滿心得，笑說希望下次回美國就可以順利考取駕照。

將於3月22日在台北流行音樂中心開唱的ØZI，也將這次香港的演出作為暖身，分享最近仍維持健身習慣保持體力與體態，平時就注重養生的他也積極保養喉嚨，還笑說最近跑去刺青。此外，ØZI也正如火如荼加入各種會議，希望在演唱會上帶給樂迷前所未有的驚喜，他也語帶玄機的說：「很多人都在問是不是會有嘉賓，我想說的是：當然，所以大家可以小小期待一下。」購票洽寬宏售票、萊爾富及OK超商。

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