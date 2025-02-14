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女星臉書發文「驚動全家人」　爸媽震怒：要斷絕關係...內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手陳佩賢前幾天發佈了一則貼文，預告2月14日當天將有話對人說，引起許多歌迷好奇，甚至連在馬來西亞的親戚還在家庭群組詢問怎麼一回事，怎麼一天到晚都在讓人擔心？爸媽更撂下重話，直說要斷絕親子關係，讓陳佩賢哭笑不得，連忙解釋，是要公佈演唱會的好消息。

▲▼陳佩賢4/13華山Legacy開唱。（圖／福茂提供）

▲陳佩賢將在4月13日開唱。（圖／福茂提供）

原來她將在4月13日首次登上華山Legacy Taipei開唱，這也是陳佩賢首場大型演出，讓陳佩賢笑說：「緊張到脂肪都瘦了！」為了此次的演唱會，陳佩賢自去年12月起即開始特訓，除了歌唱、吉他訓練的基本功外，每天更是被各樣的體能訓練疲勞轟炸，讓她表示從來沒有覺得身體這麼健康過，雖然一開始很辛苦，但持續訓練下看到自己的體能跟體態都有越來越進步，覺得這些辛苦都是值得的。

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而此次演唱會之所以取名為「This Is Love」，陳佩賢表示，當初讓大家認識到自己的第一首歌是〈Is This Love〉，也是因為這首歌開啟了這一道門，讓自己從馬來西亞漂洋過海來到台灣，正式成為一名歌手，而這五年來也陸續發行了許多OST、首張專輯、也到很多地區開小型專場認識了越來越多的歌迷朋友。演唱會門票將於19日開賣，詳洽寬宏售票。

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