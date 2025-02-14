周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）日前歡慶IG突破1000萬追蹤，一直在製作新專輯的他，先前在 Instagram 上分享錄音的照片，並寫道：「小時候同學放學的時候，我在練琴，同學放假的時候，我也在練琴，同學在玩的時候，我還在練琴，長大後，大家在玩的時候，我在寫歌，大家在睡覺的時候，我在弄詞，大家在過年的時候，我在錄音，大家在放暑假的時候，我出專輯了，如何？」

▲▼周杰倫親曝八、九月推出新專輯。（圖／翻攝IG／jaychou）

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這段發文讓粉絲興奮不已，紛紛猜測周董是否在暗示新專輯將於暑假推出。針對此話題，周杰倫透過杰威爾音樂回應：「我也希望在暑假發專輯，目前錄了一些歌了，因為演唱會也一直在進行，但又不想把專輯拖太久，所以一有空就錄音。」

他也正式鬆口新專輯發行時間：「IG 破千萬的福利驚喜就是希望出專輯，單曲之前已經和小派推出了，專輯目前暫定八月九月。」不過去年周董在台北大巨蛋連開四場演唱會，吸引近15萬人朝聖，不少粉絲敲碗希望能在高雄繼續唱，或是返場台北舉行，對此杰威爾則回應：「有最新計畫會再跟大家說。」

若真按照周董的時間表，這將會是他距離上一張專輯《最偉大的作品》，睽違3年的新專輯，這次新作是否會延續古典與嘻哈融合的風格，仍有待觀察。不過，可以確定的是，天王的音樂旅程從未停歇，暑假有望再度掀起一波「周式旋風」。