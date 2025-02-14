惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星惠利接下首部GL網路戲劇《善意的競爭》（Friendly Competition）女主角角色，該劇改編自網路漫畫，由於劇情涉及校園霸凌、自殘、藥物、DIY等大尺度內容，被列為18禁以上才能觀看。如今戲劇終於開播，網友期待的「女女吻」真的上演，惠利在最新一集裡與另一位女主角「禹瑟琪」泡澡相吻，韓劇史上罕見上演女女吻，令評論一片震撼留言「哇，原來是18禁」、「天啊」。

▲惠利一改可愛形象，參演《善意的競爭》女主角「潔伊」。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



惠利主演的新劇《善意的競爭》於近日播出，戲劇在網路平台播出，但同樣很有討論聲量，她一改乖乖牌形象，飾演一名猜不透真心的高材生「潔伊」，從小生活優渥，但爸爸對她的嚴格教育方式，使得她逐漸變得冷血、無情，某日卻碰上性格單純的轉學生禹瑟琪，對方憑著自己的力量拿下全校第一名，立刻挑起她的濃厚好奇心。

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▼▲惠利主演的首部GL網路戲劇《善意的競爭》近日開播。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



戲劇改編自原著百合漫畫，惠利當時宣布接演時引起高度關注，最新一集裡，她上演激情女女吻，邀請鄭秀彬飾演的禹瑟琪到家坐坐，在女方面前脫下衣物，並趁著禹瑟琪泡澡時闖入，兩人在浴缸裡共浴，深情對望一陣子後，她最終吻上禹瑟琪的唇，激情熱吻長達30秒，看得觀眾臉紅心跳。

▲惠利從影最大尺度，裸半身大膽女女激吻。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



這段場景很快就引起觀眾討論，韓網驚呼「哇嗚，原來是18禁」、「瘋了」、「我要來去看了」、「怎麼有點心動」、「拍得好好看，惠利表情也很美」、「還以為惠利只能演可愛戲路，沒想到滿適合她的」。