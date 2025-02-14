ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星惠利接下首部GL網路戲劇《善意的競爭》（Friendly Competition）女主角角色，該劇改編自網路漫畫，由於劇情涉及校園霸凌、自殘、藥物、DIY等大尺度內容，被列為18禁以上才能觀看。如今戲劇終於開播，網友期待的「女女吻」真的上演，惠利在最新一集裡與另一位女主角「禹瑟琪」泡澡相吻，韓劇史上罕見上演女女吻，令評論一片震撼留言「哇，原來是18禁」、「天啊」。

▲▼▲▼惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁。（圖／翻攝自STUDIO X+U）

▲惠利一改可愛形象，參演《善意的競爭》女主角「潔伊」。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

惠利主演的新劇《善意的競爭》於近日播出，戲劇在網路平台播出，但同樣很有討論聲量，她一改乖乖牌形象，飾演一名猜不透真心的高材生「潔伊」，從小生活優渥，但爸爸對她的嚴格教育方式，使得她逐漸變得冷血、無情，某日卻碰上性格單純的轉學生禹瑟琪，對方憑著自己的力量拿下全校第一名，立刻挑起她的濃厚好奇心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▼▲惠利主演的首部GL網路戲劇《善意的競爭》近日開播。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

戲劇改編自原著百合漫畫，惠利當時宣布接演時引起高度關注，最新一集裡，她上演激情女女吻，邀請鄭秀彬飾演的禹瑟琪到家坐坐，在女方面前脫下衣物，並趁著禹瑟琪泡澡時闖入，兩人在浴缸裡共浴，深情對望一陣子後，她最終吻上禹瑟琪的唇，激情熱吻長達30秒，看得觀眾臉紅心跳。

▲▼惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲惠利從影最大尺度，裸半身大膽女女激吻。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

這段場景很快就引起觀眾討論，韓網驚呼「哇嗚，原來是18禁」、「瘋了」、「我要來去看了」、「怎麼有點心動」、「拍得好好看，惠利表情也很美」、「還以為惠利只能演可愛戲路，沒想到滿適合她的」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台中新光三越氣爆瞬間曝　建物碎片噴出現場一片狼藉

推薦閱讀

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

惠利, GL, 百合劇, 善意的競爭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 老公23歲前「無車無電無手機」　開葷後沈迷色情網站⋯妻子心累
  2. 告五人世運開唱搶票倒數　粉絲「拜月老、搶乖乖」曝超妙搶票攻略
  3. 「小許瑋甯」韓笙笙閃電宣布懷孕！喜曬超音波照…被老公甜抱入懷
  4. 女星臉書發文「驚動全家人」　爸媽震怒：要斷絕關係...內幕曝光
  5. 快訊／方力申情人節宣布結婚！情定小14歲葉萱…認愛2年修成正果
  6. 依依❤納豆「激短褲拍婚紗」穿超辣！泰國解放鉛筆腿被看光：還可以嗎
  7. 《爸爸去哪兒》董力官宣「比利時超正女友」！　1線索爆：已婚了
  8. 獨家／AMPERS＆ONE來台嚐正宗雞排：瘋了　N.Flying宰鉉探班餵食超暖
  9. 孫生性騷遭判刑認「以後會先問」！　陳沂分析他態度：繼續凹
  10. 陸狗仔爆當紅CP秘戀！暗揭「渣男甩地下女友+女星變小三」2CP中槍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366