打破麥可傑克森紀錄！肯卓克拉瑪超級盃演出「收視創歷史新高」

記者劉宛欣／綜合報導

一年一度的運動暨音樂盛事，第59屆超級盃中場秀（The Super Bowl LIX Halftime Show）日前在美國路易斯安那州紐奧良的凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）登場，由受22座葛萊美獎肯定的「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）擔任主秀，帶來13分鐘的精彩演出，他在表演中特意改編歌詞，暗諷加拿大天王Drake，成為話題之一。

▲肯卓克拉瑪丹擔任主秀。（圖／翻攝自YouTube／NFL）

根據外媒報導，今年的超級盃比去年直播收視略有增長，總收視人次達到1.277億，較去年的1.237億增長了3%。不僅如此，無論是美國本土還是國際觀眾，都相當關注比賽。此外，Jay-Z旗下的公司Rock Nation也公開了肯卓克拉瑪表演的直播收視數據，總人次達到了1.335億，成功打破了由已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）在1993年超級盃演出時創下的1.334億的紀錄，創下歷史新高。

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▲肯卓克拉瑪打破麥可傑克森紀錄。（圖／CFP）

肯卓克拉瑪曾於2022年與嘻哈教父德瑞博士（Dr. Dre）、饒舌之神阿姆（Eminem）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）以及靈魂R&B歌姬瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）等人共同登上超級盃中場秀演出，而今年則是他首次領銜演出。