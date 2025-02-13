祖雄昔被妻抱怨「只搭經濟艙」挨酸　曝舒服省錢撇步：比商務划算

記者蔡宜芳／綜合報導

男星祖雄先前和烏克蘭妻子佳娜一起上節目，被女方抱怨孕期出國只搭經濟艙，掀起一陣熱議，他事後也發文解釋夫妻倆沒有相處得不好，都只是節目效果。他13日帶著岳母飛回台灣，也分享了改搭豪華經濟艙的心得。

▲祖雄帶妻女、岳母從馬來西亞回台。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai 祖雄）

祖雄自嘲說，最近很多人關心他們一家人有沒有改搭商務艙，「我們經過家庭會議全方面的商討考量後，決定給豪華經濟艙一個機會。」祖雄表示，這次搭乘豪華經濟艙，雖然價格比一般經濟艙高出1.5至2倍，但相較於商務艙動輒2.5至3倍的價格來說，豪華經濟艙顯得更加划算，「同樣可以躺著飛～我的烏克蘭岳母與全家人都很享受！」

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▲▼祖雄一家人在商量後，決定搭豪華經濟艙。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai 祖雄）

此外，佳娜透露媽媽原本只有安排到馬來西亞陪她三周，但因為覺得台灣很近，就跟著飛來了，這次將在台灣待兩個月。她也提到媽媽有意搬到台灣來住，「她說台灣太美了，很適合她的退休生活！」正在研究怎麼辦理永久居留。

▲佳娜透露媽媽想搬到台灣住。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）