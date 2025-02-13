「暗黑福原愛」來台粉絲狂送零食！　親曝踏入AV界是因為「她」

記者顧齊祐／綜合報導

日本AV女優白上咲花因甜美臉蛋與清純形象，收穫不少粉絲，加上神似福原愛的五官，因此被網友封為「暗黑福原愛」。近日她來台舉辦粉絲見面會，並在社群平台上曬出與粉絲禮物的合照，對台灣粉絲表達感謝之情。而AV達人一劍浣春秋也分享，白上咲花會踏入AV界其實是因為三上悠亞的緣故。

▲白上咲花因神似福原愛，有「暗黑福原愛」之稱。（圖／翻攝自X／白上咲花）



白上咲花近日在社群平台X曬出了與台灣粉絲送出禮物的合照，只見她坐在被滿滿的禮物中央，被禮物包圍著，當中可以看到有許多台灣知名零食，如：義美小泡芙、鱈魚香絲、鳳梨酥等，她也開心表示「致所有台灣粉絲，謝謝大家的禮物」。

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▲白上咲花台灣粉絲禮物的合照。（圖／翻攝自X／白上咲花）



「AV達人」一劍浣春秋也在部落格「PLAY NO.1」中發文表示，白上咲花親口透露會踏入AV界是受到了三上悠亞的影響，她說「因為看到前輩女優發光發熱的模樣，心裡很羨慕，想和她一樣成為可愛又受歡迎的女孩，所以就成為AV女優了」。

▲白上咲花會踏入AV界是受到了三上悠亞的影響。（圖／翻攝自X／白上咲花／三上悠亜）



不過三上悠亞在2023年8月就引退了，而白上咲花則是在2024年4月才出道，所以兩人並沒有實質上的交集。白上咲花也表示是去公司面試的時候，發現辦公室都是三上引退的商品，才知道原來偶像已經離開了這個行業。而她也沒因此氣餒，反而表示「直到現在她還是很仰慕三上悠亞、覺得她是遙不可及的存在」。