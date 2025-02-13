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IVE師妹團出道前就惹議！團名「撞前輩MONSTA X基賢暱稱」挨批不尊重

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團IVE自2021年底出道，創下許多佳績，近日回歸也拿下了音樂節目冠軍，近日經紀公司STARSHIP娛樂時隔3年多即將推出新人女團，團名為「KiiiKiii」（키키）引起了不少話題，雖然團體尚未正式出道，卻已因為名稱與同公司前輩的暱稱重複，引發粉絲爭議。

▲KiiiKiii是STARSHIP旗下即將推出的新女團、名稱撞基賢。（圖／翻攝自基賢、KiiiKiii官方Instagram）

▲KiiiKiii是STARSHIP旗下即將推出的新女團。（圖／翻攝自KiiiKiii官方Instagram）

STARSHIP娛樂11日對外宣布，旗下的新女子團體「KiiiKiii」即將正式出道，這也是該公司時隔3年多再度推出新女團，之後將會陸續公開員名單。然而，KiiiKiii自公開以來便引發了粉絲間的爭議，主因是團體名稱與同公司男團MONSTA X成員基賢（又譯基現）使用已久的暱稱「KiKi」相同。部分粉絲批評公司剽竊了基賢的暱稱，對基賢相當不尊重。

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▲KiiiKiii是STARSHIP旗下即將推出的新女團、名稱撞基賢。（圖／翻攝自基賢、KiiiKiii官方Instagram）

▲新女團名稱撞了基賢暱稱。（圖／翻攝自基賢Instagram）

此外，更令粉絲感到憤怒的是，基賢除了私下在粉絲交流平台上使用此暱稱以外，公司推出有關他的宣傳周邊商品、活動也多次以「Kiki」命名，如今卻在推出新女團時使用讀音完全一樣的名稱，不只不尊重基賢，也讓KiiiKiii在正式出道前就已經引發爭議，讓人感到遺憾和擔憂。

STARSHIP娛樂目前已在社群上公開了KiiiKiii的預告內容，包含象徵成員的五款風格戒指，並搭配了藍色、粉色、橙色、淺綠色、黃色和天藍色的珠寶裝飾蛋糕。其他圖片中還展示了寫有「KiiiKiii」的鞋底、帶有「KiiiKiii」字樣的髮型和髮夾等道具。STARSHIP娛樂目前旗下藝人包括K.Will、MONSTA X、宇宙少女、CRAVITY以及IVE等。

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KiiiKiii, 基賢, MOSTA X

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