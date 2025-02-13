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于小惠離婚…畢典燦笑合體前夫！蔡岳勳長女穿比基尼「辣露人魚線」

記者黃庠棻／台北報導

導演蔡岳勳和女星于小惠在2000年結婚，雙方育有兩子兩女，近幾年婚變頻傳，終於在13日證實兩人已經離婚4年。有知情人透露，長女蔡牧霏即將出道，可能也成為于小惠決定公開離婚的原因。其實，蔡牧霏先前已曾演過台灣BL劇HIStory系列，私底下作風也相當開放，不吝嗇分享好身材。

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

蔡牧霏其實在2019年就以演員身份露面，曾參與台灣BL劇HIStory系列第三季的第二個單元《那一天》，主演包含宋緯恩、黃雋智、劉韋辰、張瀚元，當時她的角色是宋緯恩的妹妹，資深演員于子育、四分衛主唱阿山分別飾演她的爸媽。

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▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏曾演出HIStory系列BL劇《那一天》。（圖／翻攝自Instagram）

不僅如此，蔡牧霏除了朝戲劇圈發展之外，社群網站也不吝嗇分享自己的生活，2024年5月從南加州的私立學校愛德華藝術學院畢業，當時早已簽字離婚的蔡岳勳與于小惠也合體參與了她的畢業典禮，父母臉上洋溢著滿滿的驕傲笑容。

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

此外，蔡牧霏從小在國外讀書，作風也相當開放，不吝嗇在社群網站上展露身材，2024年年底就曬出一套比基尼美照，身穿白色三點式泳裝，秀出健美的膚色與身材，腰部還有若隱若現的人魚馬甲線，讓許多朋友紛紛留言大讚「妳不要那麼辣」、「Omg」、「超美」。

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲于小惠、蔡岳勳長女蔡牧霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲蔡牧霏時常在社群網站上大秀身材。（圖／翻攝自Instagram）

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于小惠, 蔡岳勳, 蔡牧霏

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