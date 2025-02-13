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田亞霍結婚4年半　與紀卜心「親密床照」竟曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

田亞霍去年底發行全新EP，情人節前夕再推出新歌〈紙屑〉，找來人氣網紅好友紀卜心跨刀擔任MV女主角，多年前因共同拍服飾廣告而熟識的兩人首次合作默契十足，在劇中扮演相戀到分手的情侶格外有火花，其中一場相互甜蜜相望，到同躺一張床訴情話的「普級床戲」更是充滿粉紅泡泡。

▲▼田亞霍〈紙屑〉。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲田亞霍〈紙屑〉MV請到好友紀卜心跨刀出演。（圖／猫少娛樂工作室提供）

提及當初會想找紀卜心跨刀同框，田亞霍笑說：「拍這樣的『床戲』完全坦蕩蕩！因為其實這次的女主角選角，甚至是老婆提議並且主動詢問的，所以根本完全不用先『報備』！而且老婆其實平常就蠻放心我的工作，加上這次是熟識的朋友，因此對於這次我跟紀卜心的合作特別期待，看到成品更是大表讚賞！」

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但兩人在拍感情戲時有些尷尬，加上要跟老婆以外的人對戲，讓田亞霍坦言有點小緊張，「比起感情戲，我們吵架的戲演得更好！因為在過程中有拍攝一些好看的拍立得照片，本來要打算當成獎品給粉絲留言抽獎，結果在拍攝時我們吵得太投入，不小心將好看的拍立得與劇情中要拿來剪碎的拍立得混在一起，全部都剪碎了，蠻可惜的。」紀卜心則讚田亞霍是紳士，更大讚他很會帶戲，「我們演吵架戲的部份特別有默契！」

▲▼田亞霍〈紙屑〉。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲▼田亞霍和紀卜心還有「普遍級床戲」。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲▼田亞霍〈紙屑〉。（圖／猫少娛樂工作室提供）

提及今年情人節，田亞霍不決定以大餐和紅包陪老婆過節。甫過完春節假期的他也立即投入創作工作「最近有蠻多製作案在洽談中，目前已經有很多歌曲在排程中了，今年還會陸續推出很多新作品會持續創作。」至於德州撲克比賽，田亞霍透露年前參加了一場大型的比賽，拿到了第二名，也收穫頗多，「希望能繼續精進牌技，拿到好成績！」

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