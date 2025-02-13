記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓目前是五寶媽，最近和家人們前往泰國旅遊，沒想到一下機就遭丟包，「原本答應我們要來機場接機的朋友前一天突然消失了！」

▲李宓一行人抵達泰國機場後被丟包。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



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李宓猜測應該是被詐騙了，一行9個人、五大四小只好在路邊等車，「很悲慘」，最後等了一個多小時，才有十人座的大車能搭乘。

▲▼李宓一行人在路邊苦等一個多小時才等到車。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



好不容易抵達飯店，李宓才發現訂錯了，原因是兩間飯店名稱的第一個單字相同，因此造成誤會，「也太容易讓人搞錯了吧！」

▲李宓還不慎訂錯飯店。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



方便的是飯店門口就有接駁車，李宓一行人可以直接搭去附近的商場，「但是很不方便的是嬰兒推車沒有辦法上接駁車，這樣我們要一人抱一個小孩真的是很重耶…。」

李宓IG全文：

萱萱第一次搭飛機 我們全家六口一起去泰國曼谷自由行，這次因為要搭4小時又是3大3小，所以選了很豪華的星宇航空，兩兄弟在飛機上超爽的一直看卡通 萱萱是非常的乖一直在睡覺

原本答應我們要來機場接機的朋友前一天突然消失了⋯我們可能差點被人口販子抓去賣？雖然沒有被抓走是一件好事，但我們兩家人共九個人在路邊等車，等了一個多小時才有10人座可以搭⋯也是滿悲慘的

我們住的是五星級Jasmine Grand residence，但到了之後發現我們訂錯飯店了！原本要訂的是Jasmine City Hotel才對⋯ 茉莉飯店在曼谷有三家分店，也太容易讓人搞錯了吧

很方便的是飯店門口就有接駁車，可以搭去附近的GateWay商場，但是很不方便的是嬰兒推車沒有辦法上接駁車 這樣我們要一人抱一個小孩真的是很重耶⋯

Gateway商場在曼谷算是小型商場，但已經比台灣的新光三越還大了！裡面有很多餐廳，沒想到曼谷竟然有台灣夜市的鐵板炒麵耶！叫做Pepper Lunch，而且很紅是連鎖店耶

但他們的炒飯炒麵都是黑胡椒口味，不像台灣夜市還有蘑菇口味，所以小朋友吃起來會有一點辣，只好叫他們都不要加黑胡椒～淮淮跟如如都狂吃，不知道是太好吃了？還是他們太餓了？