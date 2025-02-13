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獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

記者黃庠棻／台北報導

日本鹽系男神坂口健太郎悄悄抵達台灣，預計出席13日的Prada台中大遠百全新專門店開幕活動。怎料，稍早位在台中大遠百旁邊的新光三越發生嚴重氣爆，參與同一場活動的還有台灣藝人范少勳、林廷憶，至於活動是否繼續舉行也成為焦點。

▲▼ 坂口健太郎 。（圖／品牌提供）

▲坂口健太郎預計到台中大遠百參加活動。（圖／品牌提供）

台中新光三越驚傳爆炸，百貨位在11、12樓處疑似餐廳改裝發生氣爆，現傳出一名女性無呼吸心跳送醫，大樓一二樓外牆玻璃與大門都被震得粉碎，廣場前滿是碎片；另外還傳出館內電梯被震到垮掉，百貨也宣布緊急疏散消費者。

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▲▼台中新光三越氣爆1死2命危7傷，消防局成立2級災害應變中心。（圖／民眾提供，下同）

▲台中新光三越發生嚴重氣爆。（圖／民眾提供）

不過，台中新光三越附近就是台中大遠百，Prada全新專門店開幕活動邀請到日本男神坂口健太郎來台，以及知名藝人范少勳、以《影后》「史艾瑪」一角爆紅的林廷憶一同參與，不少粉絲擔心傍晚約5點的活動會因為氣爆無法如期舉行。

▲范少勳。（圖／青春期影視提供）

▲范少勳同樣受邀台中大遠百活動。（圖／青春期影視提供）

對此，范少勳經紀人回應《ETtoday星光雲》，表示「目前公關公司說如期舉行」，至於藝人目前則還在台北；林廷憶經紀人也回應「目前還在等消息中，藝人還在台北」。稍早，該活動已經確定缺消。

▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林廷憶同樣受邀台中大遠百活動。（圖／記者湯興漢攝）

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