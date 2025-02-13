ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫娜恩遭駭客勒索！　「為保護家人給錢」又被騷擾：承受極大壓力

記者張筱涵／綜合報導

韓星孫娜恩近期遭遇手機駭客攻擊，駭客不僅竊取個資，還向她勒索金錢，事件曝光後引發關注。所屬經紀公司YG娛樂12日證實此事，表示已向警方報案，將對不法行為採取法律行動。

▲▼孫娜恩。（圖／翻攝自Instagram／marcellasne_）

▲孫娜恩遭駭客勒索。（圖／翻攝自Instagram／marcellasne_）

YG娛樂表示：「近日發生孫娜恩個人手機遭駭的事件，駭客非法竊取資料後，以不公開這些資訊為條件，向她勒索金錢。」由於擔心事件影響家人與親友，孫娜恩曾支付一筆款項，但駭客得寸進尺，再次要求更多金額，並持續發出威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，駭客不僅聯絡孫娜恩本人，甚至騷擾其家人，讓她在精神上承受極大壓力。YG娛樂強調：「該案件已正式進入警方調查階段，對於侵犯個人隱私及恐嚇勒索等犯罪行為，我們將採取最嚴厲的法律措施。」

▲▼孫娜恩。（圖／翻攝自Instagram／marcellasne_）

▲YG娛樂聲明。（圖／翻攝自Instagram／marcellasne_）

近期韓國演藝圈頻繁發生駭客攻擊明星手機的案件，過去演員河正宇、朱鎮模等人都曾遭遇類似勒索事件。河正宇2019年底手機遭駭，駭客竊取了他的照片、聯絡人、對話記錄等資訊，並威脅將資料外流，向他勒索韓幣15億元（約台幣3400萬元）。當時河正宇選擇冷靜應對，與駭客周旋並蒐集證據，最終將情報提供給警方，成功協助破案。

當時的駭客組織由4名成員組成，隸屬於中國大陸某駭客團體，透過詐騙手法竊取藝人資料，短短3個月內入侵8位藝人的手機，勒索共計韓幣6.1億元（約台幣1380萬元）。

【YG娛樂聲明全文翻譯】

這裡是 YG 娛樂公司，關於近期演員孫娜恩個人手機遭駭的事件，我們特此說明相關情況。

駭客非法竊取資料後，以不公開這些資訊為條件，向孫娜恩勒索金錢。由於擔心事件影響家人及親友，孫娜恩曾支付一筆款項，但駭客並未停止，反而進一步要求更多金額，並持續發出威脅。

目前，駭客不僅騷擾孫娜恩本人，甚至聯絡她的家人，讓她在精神上承受極大壓力。

此案件已正式進入警方調查程序，我們將對侵犯隱私及恐嚇勒索等犯罪行為採取最嚴厲的法律措施。

最後，由於案件仍在調查中，我們懇請媒體避免報導未經證實的消息，感謝大家的理解與配合。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

推薦閱讀

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！內部照曝 吃飯驚見殘酷真相

三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！內部照曝 吃飯驚見殘酷真相

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

阿Sa爆復合前任「百億太子爺」！分手1年8個月…他棄港姐新歡回頭

阿Sa爆復合前任「百億太子爺」！分手1年8個月…他棄港姐新歡回頭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！內部照曝 吃飯驚見殘酷真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫娜恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王晴一刀剪掉「10年長髮」！緊張叫出聲：要哭了 絕美肩上短髮曝光
  2. 串流收視週榜／新播韓劇《流氓讀書會》奪榜一！5冠軍作品台人愛
  3. 朴春創新帳號！自拍拼圖「我老公李敏鎬」引熱議　網憂：造成困擾
  4. 「資生堂千金」泰國機場遭丟包！ 全家九口站路邊苦等：滿悲慘的
  5. 最帥營運長「曾是帥氣傘兵」！　杜拜極限挑戰完全沒在怕
  6. 依依婚後出外景脫了！普吉島躲寒流「炸出超兇上圍」沙灘辣舞全被拍
  7. 游鴻明正妹學霸女兒「淚認分手醫三代」　親曝單身原因
  8. 新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚
  9. 郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍
  10. 阿翔赴泰修行「赤腳化緣」！　跟師父誦經吐心聲：心獲得寧靜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366