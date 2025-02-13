孫娜恩遭駭客勒索！　「為保護家人給錢」又被騷擾：承受極大壓力

記者張筱涵／綜合報導

韓星孫娜恩近期遭遇手機駭客攻擊，駭客不僅竊取個資，還向她勒索金錢，事件曝光後引發關注。所屬經紀公司YG娛樂12日證實此事，表示已向警方報案，將對不法行為採取法律行動。

▲孫娜恩遭駭客勒索。（圖／翻攝自Instagram／marcellasne_）



YG娛樂表示：「近日發生孫娜恩個人手機遭駭的事件，駭客非法竊取資料後，以不公開這些資訊為條件，向她勒索金錢。」由於擔心事件影響家人與親友，孫娜恩曾支付一筆款項，但駭客得寸進尺，再次要求更多金額，並持續發出威脅。

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此外，駭客不僅聯絡孫娜恩本人，甚至騷擾其家人，讓她在精神上承受極大壓力。YG娛樂強調：「該案件已正式進入警方調查階段，對於侵犯個人隱私及恐嚇勒索等犯罪行為，我們將採取最嚴厲的法律措施。」

▲YG娛樂聲明。（圖／翻攝自Instagram／marcellasne_）



近期韓國演藝圈頻繁發生駭客攻擊明星手機的案件，過去演員河正宇、朱鎮模等人都曾遭遇類似勒索事件。河正宇2019年底手機遭駭，駭客竊取了他的照片、聯絡人、對話記錄等資訊，並威脅將資料外流，向他勒索韓幣15億元（約台幣3400萬元）。當時河正宇選擇冷靜應對，與駭客周旋並蒐集證據，最終將情報提供給警方，成功協助破案。

當時的駭客組織由4名成員組成，隸屬於中國大陸某駭客團體，透過詐騙手法竊取藝人資料，短短3個月內入侵8位藝人的手機，勒索共計韓幣6.1億元（約台幣1380萬元）。

【YG娛樂聲明全文翻譯】

這裡是 YG 娛樂公司，關於近期演員孫娜恩個人手機遭駭的事件，我們特此說明相關情況。

駭客非法竊取資料後，以不公開這些資訊為條件，向孫娜恩勒索金錢。由於擔心事件影響家人及親友，孫娜恩曾支付一筆款項，但駭客並未停止，反而進一步要求更多金額，並持續發出威脅。

目前，駭客不僅騷擾孫娜恩本人，甚至聯絡她的家人，讓她在精神上承受極大壓力。

此案件已正式進入警方調查程序，我們將對侵犯隱私及恐嚇勒索等犯罪行為採取最嚴厲的法律措施。

最後，由於案件仍在調查中，我們懇請媒體避免報導未經證實的消息，感謝大家的理解與配合。