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百萬YTR DK開罵孫生「硬裝受害者」！怒斥噁心：怎敢討拍 本尊回應了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生2024年涉嫌性騷擾，遭指控拍臀撩妹，最終被判5個月徒刑、得易科罰金15萬元。他11日在頻道上傳影片回應風波，但百萬YTR「異色檔案」DK看完無法理解地直言「怎麼還敢在社群平台討拍」，對此，他也認錯回應了。

▲▼DK開罵孫生。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲DK開罵，孫生也回應了。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

DK 12日在Threads表示看完孫生的判決書後，真的很難理解對方敢繼續在社群平台討拍的原因，「YT的回應影片更扯！」他認為如果對方真的很委屈，至少要拿出實質內容來反駁判決。

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▲▼DK。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

▲DK無法理解孫生敢繼續在社群平台討拍的原因。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

但出乎DK意料的是，孫生不但沒有提出實質證據，「還硬要裝成自己是受害者」，讓他忍不住公開發文直言「這才是最噁心的地方」！事隔4小時，孫生現身留言區回應了。

孫生開頭就認錯，他也表示尊重司法判決，「我當下沒有錄音確實拿不出內容或證據來證明我的說詞，所以拍了一隻無病呻吟的影片，讓大家覺得不舒服抱歉。」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生尊重司法判決。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生澄清拍攝回應影片並非想討拍，純粹表達想法，「我本身觀念就是三觀不正的人」，但未來會更注意言行舉止，「感謝DK的批評指教，讓我反省自己的無知。」

▲▼DK開罵孫生。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲孫生曾在留言區還原和該女的私下互動。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

事實上，孫生日前在Threads解釋，當時打臀之前就有問「妳有男友要怎麼玩」，聽到該女回答「可以玩啊」，他就認為兩人是同世界的，而且打完後，該女也繼續和他有說有笑，「我要怎麼防？ 我玩10年了第一次遇到這種事，要就要不要就不要啊！沒有人會強迫，直接講拜託！」但被告後，他只能提醒自己「以後要更小心更會看人」。

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DK, 異色檔案, 孫生

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